Hollywood’un saklamaya çalıştığı 4 gizli sırrı

KADIN ERKEK OYUNCULAR ARASINDAKİ MAAŞ FARKI

Hollywood’da da hemen her meslekte olduğu gibi kadınlar erkeklerden daha az para kazanıyor. Bu olay bilgisayar korsanlarının Sony yöneticilerinin e-maillerini ortalığa dökünceye kadar açıktan konuşulmuyordu. Ancak sonrasında American Hustle’da Jennifer Lawrence’ın başrolü almasına rağmen ikinci rolü alan Amy Adams’dan daha düşük ödeme alması çok konuşuldu. Kirli çamaşırların ortalığa dökülmesiyle birlikte Patricia Arquette En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü alırken bu konuya dokundu. Amanda Seyfried erkek yıldızların kazandıklarının onda birini aldığını açıkladı. Gwyneth Paltrow Iron Man filmlerinde Robert Downey Jr. ile aralarındaki maaş uçurumundan nefret ettiğini itiraf etti. Hatta gelmiş geçmiş en iyi oyuncuların arasına adını yaşarken yazdırmış Merly Streep bile filmlerinde erkeklerden daha az ücret aldığını söylerek herkese ‘Yok artık!‘ dedirtti.

TEHLİKELİ SÖMÜRÜLER

Aktörler sadece kendileri için çalışmıyorlar. Etraflarında onların performanslarından ve başarılarından faydalanıp ceplerini dolduran onlarca insan var. Durum böyle olunca bu insanlar oyuncunun başarısı adına oyuncuyu suistimal bile edebiliyor. Evcil hayvanını kaybettiği sırada kendisinden gerçekçi bir travma sahnesi isteyenden, çocuk yıldızlardan yararlanan pedofili yapımcı ve yönetmenlere kadar birçok hasır altı edilmiş olay söz konusu. En bilinenleri ise Marilyn Monroe ve Judy Garland gibi oyunculara uyuşturucu ve sakinleştirici haplar vererek kontrol altında tutulmalarıydı. İkisinin de hayatları kısa sürdü.

AĞIR GÜZELLİK NORMLARI

Hollywood aktrisleri normal insanlardan çok daha incedir. Meslekleri gereği kendilerine baksalar da bu birçok yapımcı ve yönetmen için yeterli değildir. Raven-Symone kamera önünde güzel görünmek için çocukluğundan beri kilo vermeye çalıştığını söyledi. Patricia Arquette yeni doğum yapmış olmasına rağmen Medium’da oynayabilmesi için yönetmen tarafından kilo vermesi gerektiği konusunda baskı altında tutuldu. Tabii bu baskılar sadece film çevresi tarafından gelmiyor. Sosyal baskı da oyuncuları ciddi anlamda etkiliyor. Gemma Arterton’un Bond kızını oynamak için fazla yaşlı olduğu ya da Katniss Everdeen’in Açlık Oyunları için çok yağlı olduğu yorumları gibi.

ORTAMLARA PAPARAZZİ ÇAĞIRMAK

Bazı şöhretler paparazzilerden gerçekten nefret eder ancak bazıları ise onları sever. Çünkü şöhretlerini sıcak tutmaları için paparazzilere ve dedikodu programlarına ihtiyaçları vardır. Rolling Stone dergisine göre Kim Kardashian, LeAnn Rimes ve Tori Spelling iyi bir hazırlık sonrası paparazzi çağıran ünlüler arasında yer alıyor. Çoğu ünlü ise boşanma haberleri gibi sansasyonel haberlerden önce medyadaki konuşmaları kontrol etmek amacıyla paparazzilerden destek istiyor.