Hollywood’u değiştiriyor

YENİ iş modelleri birçok geleneksel sektörü değiştiriyor. Türkiye’den çıkan yeni iş fikirleri global çapta da başarıya ulaşıyor. Bu örneklerin başında uzun zamandan beri yakından takip ettiğim bir girişim var. Bu girişim ‘Sinemia’. Kullanıcılara aylık ödeme planına göre sinema biletleri sunan Sinemia, örneğin; aylık 45 TL vererek sınırsız olarak sinemaya gitmenizi sağlıyor. Kısacası müzik sektöründe yaşanan sinema salonlarında da yaşanmaya başlanıyor. Türkiye’den yola çıkan Sinemia, şimdi ABD başta olmak üzere 5 ülkede yoluna hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçen haftalarda girişimin kurucusu ve CEO’su Rıfat Oğuz ile sinema sektörünün başkenti kabul edilen ABD’nin Los Angeles şehrinde buluştuk.

ABD’de Los Angeles ve San Francisco şehirlerinde olmak üzere iki ofis açtıklarını belirten Oğuz, “Geçen yıllarda müzik sektörünün değişimine tanık olduk. Müzikleri tek tek indiriyorduk. Bugün ise herkes üyelik modeliyle aylık ücretlerle sınırsız bir şekilde müzik dinleyebiliyor. Bugün sinemada da benzer bir dönüşüm var. “Bu filmi sinemada izlemeye değer mi, yoksa evde mi izleyelim” diye ikiye ayırıyoruz. Bu ayrımın yapılmaması için sinemaya üyelik modeli getirdik” dedi. Önemli olanın global bir fikri hayata geçirebilmek olduğunu anlatan Oğuz, şunları söyledi: “Geçen 2 yılda Türkiye’de çok hızlı büyüdük. Bu yılın yarısından itibaren Los Angeles’ta bir ekip kurduk ve tüm ABD’de çok hızlı büyüyoruz. 50 eyalette tüm sinema salonlarında Sinemia kullanılabiliyor. Hatta Türkiye’de satışa başladığımız 1 yılın sonunda ulaştığı hacme, ABD’de yalnızca 4 haftada ulaşmıştık. 2017 sonu rakamlarına bakıldığında, Sinemia, ABD pazarına 6 aydan kısa bir süre önce giriş yapmasına rağmen, sadece ABD operasyonlarının 1 milyon dolarlık gelir seviyesine ulaştı.”

BU YIL HEDEFİ 9 ÜLKE

Yeni yatırımı ve gelecek hedeflerini değerlendiren Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, “ABD 246 milyon seyircinin bulunduğu ve 11 milyar dolarlık hasılatın yapıldığı, dünyanın en önemli sinema pazarı. ABD’de hızlı büyüme ile 2018 için belirlediğimiz hedefleri 2017’nin sonunda geçmeyi başardık. Bugün Sinemia ile Türkiye, İngiltere ve ABD’de toplamda ayda 5 milyon tekil sinemasevere ulaşıyoruz. Bu hızlı büyüme ve aldığımız yeni yatırımlar, 2018’de bizi daha da cesur hedefler koymaya teşvik ediyor. 2018 ortasında toplam 9 ülkede aktif olacağız. Sinema alanında yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve blockchain teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Bugünkü büyüme planlarımıza göre 2019 yılı ortasına kadar toplamda 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

NASIL ÇALIŞIYOR?

PLATFORMU kullanabilmek için öncelikli olarak tercih edilen bir pakete üye olmak gerekiyor. Platforma üye olduktan sonraki ilk üç gün içerisinde kullanıcılara bir kart gönderiliyor. Bu kart akıllı telefonlara indirilen bir uygulamayla entegre olarak çalışıyor. Kullanıcılar bu uygulamayı açarak istedikleri salondaki, filmi, seansı seçiyor. Onay verildikten sonra sinema bileti gişesine gidiliyor ve Sinemia’nın gönderdiği kart gişe görevlisine veriliyor. Gişe görevlisi bu kart ile sinema biletinizi kesiyor. Uygulama, konum tabanlı çalıştığı için bulunduğunuz sinema salonunu otomatik olarak tanıyor.

HAFTANIN YATIRIMI

EXPERTERA’YA 17.1 MİLYON TL DEĞERLEME İLE YATIRIM

SANAYİ 4.0 devrimi ile gelen İş 3.0 dönüşümüne liderlik eden esnek (on-demand) uzmanlık platformu Expertera, hızlı büyümesini sürdürüyor. GarantiPartners Hızlandırma Programı kapsamında bulunan ve geleceğin iş modeli platformu olarak gösterilen Expertera, bünyesinde 600’ü aşkın yazılımcı bulunduran, Silikon Vadisi, Amsterdam, Singapur, Dubai ve Ukrayna ofisleri bulunan önde gelen uluslararası teknoloji firması Etiya’dan 17.1 milyon lira değerlemeyle yatırım aldı. Etiya Kurucu Ortağı Aslan Doğan, teknolojideki önderlikleri sayesinde Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülkede uzman oldukları alanlarda faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, “Expertera ile işbirliğimiz sadece yatırımdan ibaret değil. Platform iş modelleri dünyada giderek önem kazanıyor. Bu iş modeline ve yönetim ekibine inanıyoruz. Expertera ekibi platform iş modeli yönetimi konusunda uzman, biz de teknik yetkinliğimizle bu girişime ivme kazandıracağız. Bu işbirliği ile ekosistemimize globalde birlikte büyüyeceğimiz bir iş ortağı daha ekledik. İşbirliği sayesinde ilerleyen dönemde on-demand uzmanlık hizmeti ihracatı da yaparak daha da büyük bir aile olacağız” dedi.