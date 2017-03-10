Hollywood'u bile dize getirdi!

Amerikan sinemasının kalbi Hollywood son yıllarda eSpor’un gücüne boyun eğmiş durumda. Yaklaşık 1 milyar dolarlık pazar payıyla en gözde yatırım araçlarından biri haline gelen bu kulvar sayesinde sinema bile yön değiştirdi. Yeniliğe ayak uydurmaya ve bu dünyanın bir parçası olmaya çalışan Hollywood şimdilerde oyunların filmlerini yapıyor. Dijital dünyanın getirdiği güç bunlarla da sınırlı değil. Oyunlar için yapılan prodüksiyon harcamaları bile en iyi Hollywood yapımlarından bile pahalı geldi.

Legendary Entertainment’ın prodüksiyonunu üstlendiği bir eSpor komedi filmi de çok yakında vizyona girecek. Ünlü oyuncu Will Ferrell’ın başrolünü üstleneceği filmde eski bir eSpor oyuncusunun kendini ispat etme çabasını komik bir dille anlatılacak.