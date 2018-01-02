Hollywood'dan taciz kurbanlarına yardım kampanyası

Aralarında Natalie Portman, Emma Stone gibi dünyaca ünlü kadın oyuncuların da olduğu 300'den fazla adın oyuncu, yönetmen ve yazar, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için "Time's Up" adlı kampanya düzenledi.
Kampanyaya ilk etapta 13 milyon dolar bağışta bulunuldu. Bu para, iş yerlerinde cinsel istismara maruz kalan kadın ve erkeklere yasal destek sağlamak için kullanılacak.
Kampanya kapsamında bu yılki Altın Küre Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yürüyecek kadınlara cinsel tacize karşı farkındalık yaratmak için siyah elbise giymesi çağrısı da yapıldı.
ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve ABD'li aktör Kevin Spacey gibi bir çok kişinin adının karıştığı taciz iddiaları, ülke gündeminden düşmedi.
Spacey'nin 1986'da 14 yaşındaki Amerikalı aktör Anthony Rapp'i taciz ettiği iddia edilmişti. Hollywood'un ünlü isimleri Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Angelina Jolie ve Ashley Judd dahil birçok kadın oyuncu ise Weinstein'ın kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürmüştü. İngiliz sinema oyuncusu Lysette Anthony de 1980'li yıllarda Weinstein'ın cinsel tacizine maruz
kaldığını ileri sürmüştü.
ABD'nin önemli TV program yapımcılarından Charlie Rose'un (75) CBS kanalındaki programı, 8 kadının "cinsel taciz" iddiasında bulunması üzerine yayından kaldırılmıştı.
New York Times (NYT) gazetesi de hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma açtığı Beyaz Saray muhabiri Glenn Thrush'ın (50) görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.
TIME dergisi ise cinsel taciz skandallarında maruz kaldıkları istismarlar konusunda sosyal medyada #metoo (ben de) etiketiyle kampanya başlatarak sessizliğini bozan insanları "Yılın Kişisi" seçmişti.
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