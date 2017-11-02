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    Hollywood'da yeni taciz skandalı! Özür diledi...

    BBC Türkçe
    02.11.2017 - 09:15 | Son Güncelleme:

    Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein ve Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey'ye yöneltilen taciz suçlamalarının ardından bu sefer oyuncu Dustin Hoffman'a da benzer suçlamalar yöneltildi.

    Şu an 80 yaşında olan yazar Anna Graham Hunter, dört defa Hoffman'ın poposunu ellediğini, kendisinin ise her seferinde eline vurarak 'Seni yaşlı adam' dediğini Hollywood Reporter'a yazdığı yazıda kaleme aldı:

    "Setin ilk gününde benden kendisine ayak masajı yapmamı istedi, yaptım. Açık bir şekilde flörtüzdü, popumu sıktı, bana benim önümde seksten bahsetti."
    Hunter, yaşadıklarını kız kardeşine yazdığı mailinde anlattığını da söyledi.

    Bunları müdürüne de anlattığını söyleyen Hunter, 'yapım uğruna bazı fedekarlıklar yapması gerektiği' yönünde bir cevap aldığını ifade etti.

    HOFFMAN ÖZÜR DİLEDİ

    Hoffman ise dergiye yaptığı açıklamada özür dilediğini belirterek, "Kadınlara büyük bir saygım var, eğer yaptığım herhangi bir şey onu rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim" dedi.

    Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein hakkında çok sayıda kadın oyuncudan peş peşe gelen taciz ve istismar hikâyelerinin ardından cinsel taciz suçlamasının yöneltildiği isimler artıyor.

    "Star Trek: Discovery" dizisinde rol alan aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey'nin kendisini 'baştan çıkarmaya çalıştığını' söylemiş ve ünlü aktörün bir partide sarhoş olduktan sonra kendisini bir yatak odasına götürmeye çalıştığını anlatmıştı.
    ABD'li film yapımcısı Tony Montana, Spacey'nin kendisine Los Angeles'ta bir barda elle sarkıntılık yaptığını iddia etti.

     

    Etiketler: tecavüz
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