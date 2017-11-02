Hollywood'da taciz skandalları bitmedi: Dustin Hoffman ve Brett Ratner da kara listede

Aralarında Hollywood'un son dönemdeki en gözde kadın oyuncularından Olivia Munn'un da bulunduğu bazı ünlüler, yönetmen Brett Ratner'ın kendilerini taciz ettiğini ileri sürdü.
Olivia Munn, aslında Ratner'ın adını vermeden 20004 yılında henüz genç bir yıldız adayıyken yaşadığı olayı anlattı. Munn, After the Sunset filminin setinde Ratner'ı ziyaret ettiğini ve karavanına yemek götürdüğü sırada yönetmenin tacizine uğradığını anlattı.
Olivia Munn, yönetmenin karşısına geçip cinsel eylemde bulunduğunu kendini tatmin ettiğini ileri sürdü. Munn bu satırları 2010 yılında kaleme aldığı bir makalede anlatmıştı.
Her ne kadar Olivia Munn, yönetmenin adını vermese de Brett Ratner ortaya çıkıp güzel oyuncunun sözünü ettiği kişinin kendisi olduğunu belirtip iddiaları yalanlamıştı.
Bu iddiaların ortaya atılması Brett Ratner'ın işlerini de kötü etkiledi. Ratner'ın şirketiyle dört yıllık bir anlaşma yapan Warner Bross, konuyu yeniden değerlendirmeye aldı. Warner Bross, Ratner'ın yöneteceği Hugh Hefner'ın hayatını anlatan
projenin çekimlerine hazırlanıyordu. Filmde Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto da rol alacaktı.
Bir başka kadın oyuncu Natasha Henstridge de 20 yıl önce Ratner'ın kendisini oral seks yapmaya zorladığını ileri sürdü.
O sırada 19 yaşında olan Natasha Henstridge yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben genç bir modeldim, Brett de bir klip yönetmeni. Onun New York'taki dairesinde arkadaşlarla birlikte TV izlerken kanepenin üzerinde uyuyakaldım. Gözlerimi açtığımda etrafta arkadaşlardan kimse kalmamıştı sadece Brett ve ben vardık. Kalkıp gitmek istedim, ama Brett daire kapısının önüne geçip dışarı çıkmama engel oldu. Kendine dokunmaya başladı."
DUSTIN HOFFMAN'A DA TACİZ SUÇLAMASI
Bu arada bir başka taciz suçlaması da emektar oyuncu Dustin Hoffman'a yönelkildi. Yazar Anna Graham Hunter. Hoffman'ın 1985 yılında kendisine cinsel tacizde buluhudğunu ileri südü. O sırada 17 yaşında olduğunu anlatan Hunter, Satıcının Ölümü adlı TV filminin setide Hoffman tarafından taciz edildiğini anlattı. Hunter önceleri aktörün kendisine ilgi göstermesinden hoşlandığını ama sonra Hoffman'ın karanlık yüzünü gördüğünü anlattı..
Anna Graham Hunter, Hoffman'ın kendisini arabasına eşlik ederken dört kez poposunu kavramaya çalıştığını ve dokunduğunu, her defasında eline vurarak tepki gösterdiğini ayrıca 'Domuzsun' diye bağırdığını sütunlardan
aktardı.Hunter bu olayı yazdığı hatıra defterini daha sonra ablasına gönderdiğini
de belirtti.
HOFFMAN ÖZÜR DİLEDİ
Dustin Hoffman ise bu yazının Hollywood Reporter’de yayınlanması üzerine yazılı bir açıklama yaparak genelde kadınlara fazlasıyla saygısı olduğunu istenmedik bir olaya neden olduğu için çok üzüldüğünü belirterek “Aslında onu zor duruma soktuğum için özür dilerim Ama ben aslında böyle biri değilim. Bu benim gerçek yüzümü yansıtan bir hareket değil ve tekrar özür
dilerim” değerlendirmesinde bulundu.
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