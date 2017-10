Hollywood'da skandal büyüyor! "Bana da tecavüz etti"

Weisntein'a son suçlama 2000'lerin efsane dizisi The Sopranos'da Gloria Trillo rolünü canlandıran Annabella Sciorra 'dan geldi. The New Yorker dergisine konuşan Sciorra, 1992 yılında New York'taki dairesinde ünlü prodüktörün tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.

Weinstein'ın prodüktörlüğünü yaptığı "The Night We Never Met / Hiç Görüşmediğimiz Gece" adlı filmin çekimlerinden sonra, yaşandığını söyledi. Sciorra, tecavüz olayını "Mücadele ettim ama çok az gücüm kalmıştı. Çoğu kadın gibi ben de olanlardan utandım. Karşı koydum. Savaştım. Sonra 'neden kapıyı açtım ki' diye sorup, kendimden iğrendim" ifadeleriyle anlattı.

Weinstein'a cinsel taciz suçlaması yönelten aktrisler arasına Natassia Malthe de katılmıştı. 43 yaşındaki Norveçli oyuncu, Harvey Weinstein'ın 2008 yılındaki BAFTA (İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi) ödüllerinin ardından Londra'daki otel odasını bastığını ve önünde mastürbasyon yapıp kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.

Malthe olayın ardından polise ihbarda bulunmamış. Olayın oyunculuk kariyerini kötü etkilediğini anlatan Malthe, "'İşte zor olduğunu duyduk, o kulağımıza geldi - bu kulağımıza geldi' gibi ifadeler.... Bence işte 'Harvey Makinesi' buydu." diye konuştu.

Quentin Tarantino'nun yönettiği ve Weinstein'ın prodüktörlüğünü yaptığı Kill Bill filmlerinde rol alan Daryl Hannah yeni suçlamalarda bulundu.

Hannah, Kill Bill serisinin promosyon çalışmaları sırasında Weinstein'ın kendisini zorla bir otel odasına sokmaya çalıştığını söyledi.

Hannah, Kill Bill vol.2 filminde en iyi dövüş dalında MTV Film Ödülü'nü kazanmıştı.

Filmin yönetmeni Tarantino da Weinstein'ın tazci iddialarından daha önce haberdar olduğunu açıklamış, "Normal dedikodudan ötesiydi. Bunları duyduktan sonra sorumluluk almadım. Eğer yapmam gerekeni yapsaydım, onunla çalışmamam gerekirdi" diyerek özeleştiri yapmıştı.

Hollywood'un en ünlü prodüktörlerinden Harvey Weinstein'a taciz suçlamaları devam ediyor.

WEİNSTEİN'I SUÇLAYANLARIN SAYISI 50'Yİ GEÇTİ

Weinsten'ı taciz ve tecavüzle suçlayan kadınların sayısı 50'yi geçmiş durumda. Bu kadın oyuncular arasında, Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayan Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Rose McGowan gibi tanınmış isimler var.

Weinstein cinsel ilişkilerinin karşılıklı rıza sonucu gerçekleştiğini savunurken, Hollywood'daki kadınlar Weinstein'ın tacizlerinin uzun süredir prova odalarında fısıldandığını belirtiyor.

İddialara bir tepki de Oscar Ödül Törenleri'nin başındaki kuruldan geldi ve Cumartesi günü Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Weinstein'ın kuruldan kovulduğunu açıkladı.