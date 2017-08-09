‘Hollandalı yetkililer kasımda biliyordu’

BELÇİKA federal meclisinde konuşan Tarım Bakanı Denis Ducarme, Belçika Gıda Ajansı’nın Hollanda’nın kasım ayında yumurtalarda fipronil adlı böcek ilacını tespit ettiğine dair resmi belgeyi ele geçirdiğini iddia etti. Hollandalı yetkililerin konuya ilişkin hiçbir resmi açıklama yapmadığını belirten Ducarme, o dönemde Hollandalı muhataplarıyla konuya ilişkin görüşmeler yaptığını ve AB Komisyonu’nun tarım komiseriyle irtibata geçtiğini bildirdi. Ducarme, AB Komisyonu komiserinin de konuya ilişkin bilgisi olduğunu ileri sürdü.





BELÇİKA DA SUÇLANIYOR

Belçikalı yetkililer de, yumurtalarda haziran ayında böcek ilacı tespit etmelerine rağmen AB Komisyonuna 20 Temmuz’a kadar bilgi vermemekle suçlanıyor. Belçika Gıda Ajansı yetkilileri, bunu doğrularken soruşturmanın gizliliğini teminat altına almak amacıyla bilgi paylaşımından kaçınıyor.

Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika’da patlak veren böcek ilaçlı yumurta krizi, bu ülkelerin yaptığı ihracat vasıtasıyla İngiltere, İsveç, İsviçre ve Fransa’ya da sıçradı.