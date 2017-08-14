Hollandalı tasarımcı su yosunlarından güç alan tahta bir motosiklet yarattı

Hollandalı tasarımcı Ritsert Mans ve bilim insanı Peter Mooij, varlığı çok bilinmeyen güç kaynağını daha göz önünde kılmak adına yosun yakıtlı tahta bir motosiklet yarattı. Genel gövde şekline ve tahta yapıya imzasını atan Mans açıklamasında, "motorun her parçasında doğa bana ne gibi kaynaklar sunabilir diye düşündüm" dedi.

Takımın ilgisi alg kaynaklı yakıtların gelecekte nasıl kullanılabileceğini gözler önüne sermekten geçiyordu. Tuzlu suda alg yetiştirdiler, gerçekten gidebilen bir tahta motosiklet inşa ettiler ve konsepti bir plajda denediler.

Mans açıklamasında, "konu taşımaya ve enerjiye gelince insanlar dünyanın 30 sene içerisinde neye benzeyeceğini bilmiyorlar; ancak bu bilinmezlik insanları kendi fikirlerini geliştirmeye ve inşa etmeye itiyor" dedi.

Mans ve Mooji ayrıca "The Thick Algae" isimli bir kitap yazdılar. Ürettikleri tahtadan alg motosikleti de kaynaklarına eşlik etme amacı güdüyordu.

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