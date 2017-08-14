MENÜ
Otomobil Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Otomobil >Hollandalı tasarımcı su yosunlarından güç alan tahta bir motosiklet yarattı

Hollandalı tasarımcı su yosunlarından güç alan tahta bir motosiklet yarattı

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 11:43Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 12:16

Alg yakıtlı bir motosiklet. Konsept çok da yabancı olunan bir şey değil; algler yani su yosunsuları, şimdiye kadar çevre dostu ayakkabılardan, CO2 emilimi yapan canlı lambalara kadar neredeyse her şeyde kullanıldı. Hatta Hamburg'da tamamen algler tarafından gücü sağlanan komple bir bina bile var. 

Hollandalı tasarımcı Ritsert Mans ve bilim insanı Peter Mooij, varlığı çok bilinmeyen güç kaynağını daha göz önünde kılmak adına yosun yakıtlı tahta bir motosiklet yarattı. Genel gövde şekline ve tahta yapıya imzasını atan Mans açıklamasında, "motorun her parçasında doğa bana ne gibi kaynaklar sunabilir diye düşündüm" dedi.

Takımın ilgisi alg kaynaklı yakıtların gelecekte nasıl kullanılabileceğini gözler önüne sermekten geçiyordu. Tuzlu suda alg yetiştirdiler, gerçekten gidebilen bir tahta motosiklet inşa ettiler ve konsepti bir plajda denediler.

Mans açıklamasında, "konu taşımaya ve enerjiye gelince insanlar dünyanın 30 sene içerisinde neye benzeyeceğini bilmiyorlar; ancak bu bilinmezlik insanları kendi fikirlerini geliştirmeye ve inşa etmeye itiyor" dedi.

Mans ve Mooji ayrıca "The Thick Algae" isimli bir kitap yazdılar. Ürettikleri tahtadan alg motosikleti de kaynaklarına eşlik etme amacı güdüyordu.

 Hollandalı tasarımcı su yosunlarından güç alan tahta bir motosiklet yarattı tarafından hazırlanmıştır.

Etiketler: motosiklet , çevre , teknoloji , yosun , Ontrava , kobi haberleri , kobihaberleri , otomobil , Otomobil
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri