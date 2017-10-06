Hollandalı kız tacizcilerini Instagram’dan afişe ediyor

20 yaşındaki Jansma, ‘dearcatcallers’ adlı hesabından paylaştığı fotoğraflarda her tacizcinin tam olarak ne yaptığını da yazıyor. Genç kız, Amsterdam yerel gazetesi Het Paroola verdiği bir röportajda, “Sokakta biri bana ‘Seninle olmak istiyorum’ diye bağırdığında bunu iltifat olarak alamıyorum” dedi.

Başta uzun bir süre bu paylaşımlara nasıl başlayacağını düşünen Eindhoven Tasarım Akademisi öğrencisi Jansma, şunları söyledi: “Önce epey düşündüm. İlk adımı atmaya cesaret edemiyordum. Fakat sonra bana ‘hişt’leyen bir adama ‘Selfie çekilebilir miyiz’ diye sorduğumda çok coşkulu bir ‘evet’le karşılaştım. Sonra da paylaşımların devamı geldi.”