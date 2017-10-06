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    Hürriyet >Dünya>Hollandalı kız tacizcilerini Instagram’dan afişe ediyor

    Hollandalı kız tacizcilerini Instagram’dan afişe ediyor

    Hilal SARI / İSTANBUL, DHA
    06.10.2017 - 11:40 | Son Güncelleme:

    Amsterdamlı Noa Jansma, sokakta yürürken kendisine laf atan, ıslık çalan, öpücük gönderen tüm tacizcilerle selfie çekip Instagram hesabından afişe ediyor.

    20 yaşındaki Jansma, ‘dearcatcallers’ adlı hesabından paylaştığı fotoğraflarda her tacizcinin tam olarak ne yaptığını da yazıyor. Genç kız, Amsterdam yerel gazetesi Het Paroola verdiği bir röportajda, “Sokakta biri bana ‘Seninle olmak istiyorum’ diye bağırdığında bunu iltifat olarak alamıyorum” dedi.
    Başta uzun bir süre bu paylaşımlara nasıl başlayacağını düşünen Eindhoven Tasarım Akademisi öğrencisi Jansma, şunları söyledi: “Önce epey düşündüm. İlk adımı atmaya cesaret edemiyordum. Fakat sonra bana ‘hişt’leyen bir adama ‘Selfie çekilebilir miyiz’ diye sorduğumda çok coşkulu bir ‘evet’le karşılaştım. Sonra da paylaşımların devamı geldi.”

    Hollandalı kız tacizcilerini Instagram’dan afişe ediyor

    Hollandalı kız tacizcilerini Instagram’dan afişe ediyor

    Hollandalı kız tacizcilerini Instagram’dan afişe ediyor

    Etiketler: Hollanda , taciz , Noa Jansma
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