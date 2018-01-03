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    Hollanda’dan çıktı dünyaya yayıldı

    AA
    03.01.2018 - 11:59 | Son Güncelleme:

    İlk kez Hollanda’da yaşayan bir Türkiye kökenlinin patates kızartması, döner, salata ve gouda peynirini fırınlayarak hazırladığı ‘kapsalon’ diğer ülkelerde de menülerde yer almaya başladı. Bu yemeği ilk kez yapan lokantacı Derviş Bengü, “Kapsalon, Hollanda’da popüler olduktan sonra başka ülkelere yayıldı. Belçika, Amerika ve Hindistan gibi ülkelerde de servis edilmeye başladı” dedi.

    HOLLANDA’ya Aksaray’dan gelerek lokanta açan Derviş Bengü, kapsalonu ilk kez 2003-2004’te komşusu berberin verdiği farklı bir sipariş üzerine hazırladığını, daha sonra da geliştirerek menüye eklediğini belirtti. 

    Rotterdam’da yaşayan ve El Aviva adında bir lokantası olan Bengü, “Kapsalon, önce Rotterdam’daki restoranlara yayıldı, daha sonra başka şehirlere ulaştı. Hollanda’da popüler olduktan sonra da başka ülkelere yayıldı. Belçika, Amerika ve Hindistan gibi ülkelerde de servis edilmeye başladı. Hatta en son Çin’de menüde yer alacağını duydum. Kapsalon galiba tüm dünyaya yayılacak” dedi.

    Hollanda’dan çıktı dünyaya yayıldı

    GEÇ KALINCA PATENTİNİ ALAMADI
    Felemenkçe ‘berber’ anlamına gelen kapsalonun ilk yapılış yerini merak edenlerin lokantasına gelerek orijinal yemeği tattıklarını ve memnun kaldıklarını belirten Bengü, zamanında başvuru yapmadığı için kapsalonun patentini alamadığını söyledi.

    HER ŞEY BİR SİPARİŞLE BAŞLADI
    Kapsalona ilham veren berber Nataniel Gomez de “Bir gün molada dönerciyi arayıp farklı bir kap içinde kızartılmış patates, döner, peynir ve salata siparişi verdim. Bir süre sonra müşterilerim, işçilerim ile neredeyse her gün yediğimiz bu yemeği merak ederek ne olduğunu sordular. Ben de El Aviva’yı göstererek oradan ‘Kapsalon isterseniz siz de yiyebilirsiniz’ dedim. Böylelikle kapsalon birkaç sene içinde tüm Hollanda’da popüler oldu” dedi.

    Etiketler: döner patates
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