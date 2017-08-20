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    Hollanda’daki yarışmayı bu yıl da İspanya kazandı

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 11:05Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 11:05

    Hollanda’da her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Havai Fişek Festivali kapsamında düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan yarışmayı İspanya kazandı.

    LAHEY kentinin sahilinde Uluslararası Havai Fişek Festivali Scheveningen Vakfı tarafından organize edilen ve dört gün süren festivale bu yıl Hollanda, Polonya, Çin, Fransa, Japonya, Belçika, Portekiz ve İspanya katıldı. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu İspanya’nın birinciliği elde ettiği yarışmada Belçika ikinci, Hollanda ise üçüncü oldu. Yarışmada geçen sene birinciliği yine İspanya kazanmıştı.
    Vakıftan yapılan açıklamada, Avrupa’nın en büyük havai fişek organizasyonu kabul edilen ve büyük ilgi gören festivale bu yıl 340 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.
    Kuzey Denizi’nde gemide düzenlenen festivalin yarışma bölümüne katılan takımlar, 15’er dakikalık süre zarfında patlattıkları havai fişeklerle hünerlerini sergilemeye çalıştılar.
    Katılımcılar, İspanya’nın havai fişek gösterisi öncesinde Barselona’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

    Hollanda’daki yarışmayı bu yıl da İspanya kazandı

    Hollanda’daki yarışmayı bu yıl da İspanya kazandı

    Hollanda’daki yarışmayı bu yıl da İspanya kazandı

    Hollanda’daki yarışmayı bu yıl da İspanya kazandı

    Etiketler: Havai Fişek Festivali , Hollanda , ispanya
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