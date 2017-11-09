Hollanda’daki Türkler’den Erzurum’a yardım eli

MERKEZ Yakutiye ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen akülü tekerlekli sandalye dağıtım törenine, Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, AllFor Life Foundation Derneği Başkanı Ömer Erden, işadamları; Fatih Kobazoğlu, Erdal Elibol, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, Çocuk Destek Merkezi Müdürü Bekir Gezer, engelliler ve çok sayıda kişi katıldı.





‘SEVİNÇ İFADELERİ ANLATILMAZ’

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün yardımlaşma konusunda önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Erden, yardımların ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Gurbette yaşayanların gözü ve kulaklarının hep Türkiye’de olduğunu ifade eden Erden, şunları söyledi: “Derneğimiz, nerede yadıma muhtaç insan varsa ona elini uzatıyor. Türkiye dışında da birçok ülkeye yardım ediyoruz. Bugün de burada olmanın mutluluğu içindeyiz. Akülü araçlarına kavuşanların yüzündeki sevinç ifadeleri anlatılmaz bir duygu. Bugüne kadar bize gelen her yardım çağrısına karşılık verdik. Bundan böyle de devam edeceğiz.”

‘HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ’

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlbaş de 40 tekerlekli sandalyenin tek tek belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi. Hollanda’da oturan Türk işçilerin anlamlı çalışmalarla gündeme geldiğini belirten İlbaş, “Daha önce de AllFor Life Foundation Derneği tarafından kuruluşlarımızda kalan çocuklara yardım yapılmıştı. Bu konuda büyük duyarlılık gösteren Başkanımız Erdal Elibol, yardımcısı ve işadamlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Muharrem Eligül ise, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Bir saat sonra ne olacağımızı bilemiyoruz. O açıdan engellilere ve yaşlılara gereken önemi vermek en temel görevimiz. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak herkesin görevidir” diye konuştu.

ÖNCE ORAYI ZİYARET EDECEK

AllFor Life Foundation Derneği’nin hediye ettiği akülü aracını kullanan Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, “Sağlıklı bireyler için el ayak ne demekse, engelli bireyler için de akülü araçlar aynı önemde. Gün geçtikçe sosyal hayatın içerisinde var olma mücadelesini artıran engelli bireylerin bu tür yardımcı araç gereçlerin elde edilmesiyle hayatlarının daha kolay olduğunu görüyoruz. Ancak bizim beklentimiz şudur ki; Bu araçları yaşamın her alanında kullanabileceğimiz alanların olması çok önemli” diye konuştu.

Tekerlekli sandalye ya da koltuk değneklerinden kurtulan engelliler, yeni akülü araçlarıyla test sürüşü yaptı. 12 yaşındayken köprüden düşerek engelli olan Oltulu Hacı Yaşar Cengiz, yeni aracı için yetkililere teşekkür etti. Akülü aracını uzun süre inceleyen en çok da aynasının olmasına sevinen Cengiz, yeni aracıyla ilk olarak uzun süre önce vefat eden anne ve babasının mezarını ziyarete gideceğini belirtti.