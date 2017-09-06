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    Hollanda’da Türk partisine ırkçı mektup

    AA
    06.09.2017 - 19:21 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 19:23

    Hollanda’da, Türklerin kurduğu ve ‘düşün’ anlamına gelen Denk Partisi’ne, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren mektup gönderildi. Mektupta, “Hollanda’yı terk edin ve gittiğiniz yerde düşünün” mesajı verildi.

     Hollanda’da Türk partisine ırkçı mektup

    DENK Partisi’nin siyasi lideri Tunahan Kuzu, aşırı sağcıların gönderdiği mektubu facebook sayfasından paylaştı. Mektupta, "Bence siz Hollanda'yı terk edin ve gittiğiniz yerde düşünmeye devam edin. Siz şeytana tapıyorsunuz. Muhammed bir yalan. Sadece tek bir gerçek var o da İsa" ifadesi yer aldı.

    Hollanda’da Türk partisine ırkçı mektup

    Partinin kurucularından Selçuk Öztürk, bu tür ırkçı sözler içeren mektupları daha önce de aldıklarını özellikle seçimler yaklaşınca bunların arttığını söyledi. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in bu tarz söylemleri cesaretlendirdiğini vurgulayan Öztürk, "Halk, Wilders'in kullandığı sözlerden ve yaptığı eylemlerden etkileniyor ve bu tür ırkçı ifadelerin yer aldığı mektupları gönderiyor. İslami kuruluşlara da İslamofobik saldırılar yapılıyor. Hollanda'daki durumu maalesef Wilders bu hale getirdi" dedi. Öztürk, durumu polise bildirdiklerini de kaydetti.

    Etiketler: Denk Partisi , HOLLANDA , mektup , Wilders
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