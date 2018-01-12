Hollanda’da tesadüfen bulundu

STAN Laurel’in 1924 yılında çektiği ‘Detained’ adlı film, Hollanda’nın Friesland eyaletindeki Fries Film Arşivi’nde tesadüfen ortaya çıktı.

Özel efektlere sahip sahneler içeren filmin, şimdiye kadar kayıp olduğu düşünülüyordu.

Filmde Stan Laurel, idam sehpasına çıkarılan bir mahkumu canlandırıyor. Boynunun orantısız şekilde uzaması, komik bir kaçış öyküsüne neden oluyor.

Arşiv çalışanlarından biri, filmleri dijital ortama aktarırken, Laurel’in Amerikalı rol arkadaşı Oliver Hardy olmadan, tek başına yer aldığı filme rastladı.

SİNEMADA GÖSTERİLECEK

Fries Film Arşivi’nin, ‘çok özel bir parça’ diye tanımladığı eser, uzun yıllar boyunca van Kampen ailesinin Leeuwarden kentindeki fotoğrafçı dükkanının bodrum katında saklanmış.

Aileye göre bu, Hendrik van Kampen’in İkinci Dünya Savaşı bittikten hemen sonra göstermek için 100 gulden (eski Hollanda para birimi) karşılığı topluca satın aldığı 35 milimetrelik nitrat filmlerden biri.

Film, 2007 yılında amatör bir araştırmacı tarafından bağışlanmış.

Stan Laurel’in kayıp sahneleri de dahil, bütün filmler restore edilerek video paylaşım sitesi YouTube’a aktarıldı.

Ünlü komedyenin kayıp filmi, önümüzdeki günlerde Leeuwarden’deki Slieker Sineması’nda gösterime girecek.