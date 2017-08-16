Suriye asıllı imama Lahey'de iki semte giriş yasağı

HOLLANDA basınındaki haberlere göre, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke’nin isteği üzerine, bakanlığa bağlı Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV) tarafından verilen yasak, Fawaz’ın verdiği vaazların ‘insanların radikalleşmesine’ sebep olduğu iddiasıyla alındı. Fawaz’ın, vaaz verdiği ileri sürülen kitabevinin bulunduğu Transvaal ile Schilderswijk semtlerine girişi yasaklandı. Giriş yasağının altı ay geçerli olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Krikke, Fawaz’ın bir kitabevinde yasadışı vaaz verdiğini iddia ederek, imamın bu davranışının ancak yasal işlemlerle durdurulabileceğini açıklamıştı. Fawaz’ın, imam olarak görev yaptığı As-Soennah Camisi Vakfının yöneticileri ile bazı konularda anlaşamadığı için 2012’de görevine son verilmişti.