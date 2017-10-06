Hollanda’da öğretmenler grev yaptı

ON binlerce ilkokul öğretmeni Den Haag’daki Zuiderpark’ta toplanarak öğretmen sendikalarının önderliğinde düzenlenen gösterilere katıldı. Öğretmen sendikaları, ilköğretim müdür ve öğretmen maaşlarının adil bir seviyeye getirilmesi için 900 milyon euro yatırım yapılmasını ve iş yükünü hafifletmek için her yıl ek 500 milyon euro yatırım talep ediyor.

Eğitim sektöründeki öğretmen eksikliğinin maaşların kötü seviyeleri nedeniyle olduğunu aktaran yetkililer, eğitim sektörünün tekrar cazibeli hale getirilmelini istiyor.