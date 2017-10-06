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    Hollanda’da öğretmenler grev yaptı

    DHA
    06.10.2017 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da 6 bin 500 ilköğretim kurumu, müdür ve öğretmenlerin düşük maaş ve ağır çalışma koşullarını protesto amacıyla greve gittiği için kapılarını açamadı.

     ON binlerce ilkokul öğretmeni Den Haag’daki Zuiderpark’ta toplanarak öğretmen sendikalarının önderliğinde düzenlenen gösterilere katıldı. Öğretmen sendikaları, ilköğretim müdür ve öğretmen maaşlarının adil bir seviyeye getirilmesi için 900 milyon euro yatırım yapılmasını ve iş yükünü hafifletmek için her yıl ek 500 milyon euro yatırım talep ediyor.

    Hollanda’da öğretmenler grev yaptı

    Eğitim sektöründeki öğretmen eksikliğinin maaşların kötü seviyeleri nedeniyle olduğunu aktaran yetkililer, eğitim sektörünün tekrar cazibeli hale getirilmelini istiyor.

    Etiketler: Hollanda , Öğretmenler grev , Protesto , OKUL
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