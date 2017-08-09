Hollanda'da mültecilere zorunlu yüzme dersi önerisi

Federasyonun bu önerisi, Pazartesi günü Venlo kentinde 16 yaşındaki bir Suriyeli sığınmacının, girdiği havuzda boğularak ölmesi üzerine gündeme geldi.

Yüzme bilmediği halde derin bir havuza giren Suriye kökenli çocuk, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yıl önce de Rhenen kasabasında bir Suriyeli kız çocuğu havuzda boğularak can vermişti.

Hollanda Kraliyet Yüzme Federasyonu yüzme eğitimi sorumlusu Alice Schools'a göre, ülkede neredeyse herkes yüzme bildiği için, bunu gören sığınmacılar yüzmenin kolay olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de yüzme bilmedikleri halde derin suya girmekten çekinmiyorlar.

Schools, bu nedenle sığınma merkezlerinde mültecilere yüzme dersleri verilmesini ve suyun tehlikeleri konusunda uyarılmaları önerisinde bulundu.

Federasyona göre Hollanda'da ailelerin büyük bölümü 4 ya da 5 yaşına geldiğinde çocuklarını yüzme kursuna yazdırıyor. Ancak Türkiye ya da Faslılar gibi Batı kökenli olmayan ailelerde, çocuklarını yüzme kursuna gönderenlerin sayısı daha az.

Daha önce ilkokulların bünyesinde zorunlu olarak verilen yüzme dersleri, tasarruf önlemleri nedeniyle son yıllarda bazı kentlerde kaldırıldı.

'IRKÇILIK' SUÇLAMASI

Bu arada Hollanda Kamu Yayıncılık Kuruluşu'na (NPO) bağlı PowNed'in Pazartesi öğleden sonra Venlo'da boğulan Suriyeli sığınmacı çocuğa ilişkin haberi, yoğun tepkiye neden oldu.

"Suriyeli mülteci havuzda battı" başlığıyla verilen haberde yer alan, "16 yaşındaki Suriyeli, yüzme havuzunu ziyaret eden birçok kişinin keyfini kaçırarak, kötü bir gün yaşattı" ifadesi nedeniyle PowNed'e "ırkçılık" suçlaması yöneltildi.

Haberde, Suriyeli çocuğun yüzme bilmemesi ve görevlilerce defalarca uyarılmasına rağmen derin havuza girmesi eleştirildi.

Habere, sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi. Yayın kuruluşunun eski redaktörü Yarno Ritzen, Twitter mesajında, "Bu ırkçı tondaki yazıyı gördükten sonra, oradan ayrıldığıma sevindim" dedi.

Hollanda'nın tanınmış gazetecilerinden Wierd Duk de, "İnanılır gibi değil. Bunu hangi Neandertal yazıyor?" görüşünü dile getirdi.

PowNed Yayın Yönetmeni Domiquie Weesie, haber nedeniyle özür diledi. Tatilde olduğunu belirten Weesie, "mide bulandırıcı" dediği haberin yayından kaldırıldığını vurguladı.