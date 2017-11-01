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    Hollanda’da kazandı Aydın’da kaptırdı

    AA
    01.11.2017 - 10:16 | Son Güncelleme:

    Yıllarca Hollanda’da çalıştıktan sonra Aydın’a yerleşen Muammer Arpalı (70), 230 bin lirasının, telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişilerce alındığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

    CUMHURİYET Mahallesi’nde yaşayan Muammer Arpalı, polisi arayıp, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişilerin, “Hesabınızın bulunduğu banka yolsuzluk yapıyor. Hesabındaki tüm parayı çekip bizim söylediğimiz hesaba havale et” diyerek para talep ettiğini, ilk olarak 80 bin lirayı istenilen hesaba yatırdığını daha sonra da eve gelen bir kişiye 150 bin lira verdiğini, ardından dolandırıldığını anladığı için şikayetçi olduğunu bildirdi.

    EVE GİDİP PARAYI TESLİM ALMIŞLAR
    Yıllardır biriktirdiği parasının dolandırılmasından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Arapalı, “Sabahleyin bir telefon geldi. Ev telefonundan aradılar. Kendilerini komiser olarak tanıttılar. Bir bankada yolsuzluk olduğu ve operasyon yapılacağını söylediler. Bizi de çok korkuttular. Bizi kandırdılar bütün paralarımızı aldılar. Operasyon falan yalanmış. 80 bin lirasını bankadan havale ile gönderdik. 150 bin lirayı da bankadan para çektik ve eve gelip bizden teslim aldı” dedi.

    Parasını dolandıranların bir an önce bulunmasını isteyen Arpalı, “Yıllarca Hollanda’da tekstil fabrikasında çalıştım bu paraları biriktirmek için. Şimdi yıllardır biriktirdiğim paralarım gitti. Biz de her gün televizyonlarda dolandırılanları izledik. Nasıl inanıyorlar diyorduk ama işte bizi de kandırdılar” dedi.
    Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, üç hafta önce de benzer olayın yaşandığını ve 82 yaşındaki bir kişinin 350 bin lirasının dolandırıldığını, bu konuda vatandaşların duyarları olmaları gerektiğini bildirdi.

    Etiketler: Aydın
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