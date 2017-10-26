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    Hollanda’da hükümet 225 günde kurulabildi

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 22:56 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE ile yoğun tartışma yaşanan seçim kampanyası döneminin ardından 15 Mart’ta sandığa giden Hollanda’da yeni hükümetin kurulmasında rekor kırıldı. Başbakan Mark Rutte’nin liderliğinde dörtlü koalisyonun kurulması 225 gün sürdü. Hollanda yeni dönemde Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi’nden (CU) oluşan dört partili koalisyon tarafından yönetilecek.

    VVD lideri Mark Rutte’nin belirlediği yeni kabine üyeleri, dün Lahey’deki Noordeinde Sarayı’nda Kral Alexander ile görüşerek yemin etti. Parlamento tarihinde ilk defa bir Kral ile yapılan yemin töreni televizyon kanalları tarafından canlı yayınlandı. Hollanda’daki seçim kampanyası ile Türkiye’nin 16 Nisan’daki referandum kampanyası aynı döneme denk gelmişti. Hollanda’da anketlerde Gert Wilders’in lideri olduğu Özgürlükler Partisi birinci parti giderken Türkiye ile yaşanan gerilimin ardından Rutte’nin partisi birinci parti çıkmıştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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