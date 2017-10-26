Hollanda’da hükümet 225 günde kurulabildi

VVD lideri Mark Rutte’nin belirlediği yeni kabine üyeleri, dün Lahey’deki Noordeinde Sarayı’nda Kral Alexander ile görüşerek yemin etti. Parlamento tarihinde ilk defa bir Kral ile yapılan yemin töreni televizyon kanalları tarafından canlı yayınlandı. Hollanda’daki seçim kampanyası ile Türkiye’nin 16 Nisan’daki referandum kampanyası aynı döneme denk gelmişti. Hollanda’da anketlerde Gert Wilders’in lideri olduğu Özgürlükler Partisi birinci parti giderken Türkiye ile yaşanan gerilimin ardından Rutte’nin partisi birinci parti çıkmıştı.