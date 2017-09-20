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    Hollanda’da geçici hükümet yeni yıl bütçesini sundu

    AA
    20.09.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 10:01

    Hollanda’da geçici hükümet, yeni yasama döneminin ilk günü olarak bilinen Prens Günü’nde 2018 yılının devlet bütçesi kanun tasarısı ve mali planını parlamentoya sundu.

    TARİHİ Ridderzaal salonunda düzenlenen geleneksel törene, Hollanda Kraliyet ailesinin yanı sıra parlamento ve senato temsilcileri ile özel davetliler katıldı. Kral Willem Alexander ile Kraliçe Maxima, Noordeinde Sarayı’ndan altın faytonuyla halkı selamlayarak salona geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende, mali planın özeti ve genel konulara değinen Hollanda Kralı, Brexit için atılan adımın ‘hayal kırıklığı’ olduğunu söyledi.
    Dünya genelindeki mülteci akımı sorununa da değinen Hollanda Kralı, kanunlara uyulması şartıyla hangi dinden olursa olsun ülkede yaşayan herkesin özgürce yaşama hakkının bulunduğunu belirtti.

    Hollanda’da geçici hükümet yeni yıl bütçesini sundu

    MECLİS BAŞKANINA TESLİM ETTİ
    Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, tören sonrası, içinde 2018 yılının yeni devlet bütçesi kanun tasarısı ve mali planı bulunan çantayı Parlamento Başkanı Khadija Arib’e teslim etti.
    Martta yapılan Ulusal Para Sınavı’nda birinci olan ve yılın ‘Mini Maliye Bakanı’ ilan edilen 12 yaşındaki Türkiye kökenli Hacı Nuh da Bakanlar Kurulu sırasında yerini aldı.
    Hollanda’da, 15 Mart’ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 188 gün geçmesine rağmen halen hükümet kurulamadı.

    Hollanda’da geçici hükümet yeni yıl bütçesini sundu

    Hollanda’da geçici hükümet yeni yıl bütçesini sundu

    Etiketler: HOLLANDA , Hükümet , Bütçe planlaması , hacı nuh
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