Hollanda’da Bodrum rüzgarı

BU yıl 48’incisi düzenlenen Hollanda Utrecht Turizm Fuarı’na Bodrum standı damga vurdu. Fuarda Bodrum’un tanıtım çalışmalarını yapan Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) fuarın ilk gününde turizm profesyonellerini ağırladı. Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon’un ev sahipliğini yaptığı standı Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy başta olmak üzere Avrupa’da faaliyet gösteren seyahat acenteleri yetkilileri ziyaret etti.

TURİST SAYISI ARTIYOR

Fuara katılan BOTAV Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, TAV Holding Satış Pazarlama Müdürü Serkan Karahatay ve turizmciler, Bodrum’a gelecek turist sayısını artırmak için çeşitli görüşmelerde bulundu. Hiç bir koşulda mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade eden Mehmet Kocadon, şöyle konuştu: “Gördüğünüz gibi Bodrum standımızda çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosferi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bodrum bu sene bir defa daha Türkiye’nin bir turizm merkezi olduğunu, turizmin nasıl yapıldığını kanıtlamış durumda. Çünkü zaman zaman Türkiye’de turizm ile konaklama sektörü karıştırılıyor. Şu anda Türkiye’de tek turizm yapan bir yer var o da Bodrum. Çünkü Bodrum’a gelen bir turist şehir ile yaşayarak tatil yapıyor ama konaklama sektörü yapan bölgelerimizi de takdir ediyoruz. Onlar da yine Hollanda fuarında ellerinden geldikçe gayret gösteriyorlar. Bizi mutlu eden, burada özellikle Avrupa turizminde Bodrum’a olan ilginin artması ve şunu da söyleyebilirim ki, Hollanda’da bir yükseliş var. Tabii bu yükselişleri iyi değerlendirmek lazım. Bizim için önemli olan 2014’teki Bodrum’a gelen turist sayısıdır. Ama şu anda bakıyoruz ki 2017’ye göre önemli bir artış var.”