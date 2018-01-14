Afyonlu iÅŸ adamÄ±nÄ±n mÃ¼thiÅŸ baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼

Ãœlkedeki bazÄ± Ã¶nemli gazetelerin sahibi olduÄŸu bir ÅŸirkete baÄŸlÄ± "Ä°ÅŸ adamlarÄ± dergisi"nin ilk defa dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmada, Ã§oÄŸunluÄŸu iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan olan derginin okuyucularÄ±, aday Ã¼st dÃ¼zey 25 iÅŸ adamÄ±na oy verdi.

Oylamada Atilay Uslu, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n "en etkileyici iÅŸ adamÄ±" seÃ§ildi.Â AldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼n onur verici olduÄŸunu ifade eden 50 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± Uslu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶yle bir ÅŸeyi hiÃ§ beklemediÄŸini ve oy verenlerin iÅŸ hayatÄ±ndaki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reci etkilemiÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Uslu, "Ä°ÅŸ hayatÄ±na, 1990'da Haarlem kentindeki amcamÄ±n dÃ¶ner lokantasÄ±nÄ± kiralayarak baÅŸladÄ±m. DiÄŸer amcamdan aldÄ±ÄŸÄ±m borÃ§, eÅŸimin altÄ±nlarÄ± ve biraz birikmiÅŸ paramla dÃ¼kkanÄ±n kirasÄ± olan o zamanÄ±n parasÄ± ile 25 bin guldeni bÃ¼yÃ¼k zorluklar iÃ§erisinde bir araya getirdim. Ä°lk gÃ¼n elde ettiÄŸim 85 gulden ciroyu hiÃ§ unutmuyorum. Ä°flas edeceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m." dedi.

Lokanta iÅŸinden sonra seyahat acentalÄ±ÄŸÄ±na girdiÄŸini aktaran Uslu, "1994'te kiraladÄ±ÄŸÄ±m 27 metrekarelik bir ofiste, sadece bir masa, dÃ¶rt sandalye ve bir faks makinasÄ± ile yeri kÃ¼Ã§Ã¼k ama ismi bÃ¼yÃ¼k olan 'Mega' adlÄ± seyahat acentasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

Uslu, kÃ¼Ã§Ã¼kken hep bÃ¼yÃ¼yÃ¼nce zengin olmayÄ± hayal ettiÄŸini belirterek, "En bÃ¼yÃ¼k hedefim 30 yaÅŸÄ±na gelince bir milyon guldenim olmasÄ±ydÄ±. Onun iÃ§in bu parayÄ± kazanmak iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m." diye konuÅŸtu.

Seyahat acentalÄ±ÄŸÄ±ndan sonra tur operatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne geÃ§tiklerini ifade eden Uslu, TÃ¼rkiye'de 5, Hollanda'da 3, Ä°biza adasÄ±nda 1 ve Curacao adasÄ±nda 1 oteli bulunduÄŸunu ve yÄ±llÄ±k toplam 800 milyon avro civarÄ±nda ciro yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Uslu, 2018 yÄ±lÄ± iÃ§in 3 bÃ¼yÃ¼k projeleri olduÄŸunu kaydederek, "Hollanda'nÄ±n Amsterdam kentinde ÅŸu an inÅŸasÄ± sÃ¼ren 680 odasÄ± ile Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k otelini inÅŸallah

1 MayÄ±s'ta aÃ§acaÄŸÄ±z. Curacao AdasÄ±'nda 202 odasÄ± olan bir otel yapÄ±yoruz. 20 Nisan'da ise daha Ã¶nce bulunmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Maastricht HavalimanÄ±'ndan 150 bin yolcu taÅŸÄ±mayÄ± hedefliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.