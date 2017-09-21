Hollanda'da binlerce kadından pisuvara işeme eylemi

Amsterdam Mahkemesi yargıcı, kentin birçok köşesinde bulunan ve erkeklerin kullandığı pisuvarlara pekâla kadınların da işeyebileceğini belirterek, Geerte Piening'in ayrımcılık gerekçesiyle yaptığı başvuruyu haksız buldu.

Binlerce Hollandalı kadın, hakimin bu kararını protesto etmek için Amsterdam'da erkekler için yapılan pisuvarlara işeme eylemi yapmaya karar verdi.

Ancak 22 Eylül Cuma günü yapılması planlanan eylem, katılımın yüksek olması nedeniyle son anda iptal edildi. Etkinliği düzenleyen Cathelijne Hornstra, buna gerekçe olarak, binlerce kadının katılacak olması nedeniyle güvenlik sorununun ortaya çıkmasını gösterdi. Kadınlar toplu eylem yerine, bulundukları yerlerde pisuvara işerken fotoğraf çekip bunları sosyal medya üzerinden paylaşacak.

'KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIK'

Amsterdam'da iki yıl önce eğlenmek için gece dışarı çıkan Piening, gece yarısı kadınlar için açık tuvalet bulamayınca, Leidse Meydanı'nda (Leidseplein) bir köşeye çömelerek işedi.

O sırada meydandan geçen üç polis, Geerte Piening'e sokağa işediği için 140 euro para cezası yazdı.

Cezayı ödemeyi reddeden genç kadın, mahkemeye başvurdu. Dava açma nedenini, "kadınlara yönelik ayrımcılık ve ciddi bir sorun olan umumi tuvalet sorununu gündeme getirmek" olarak açıklayan Piening, hafta başında hakim karşısına çıktı.

Piening savunmasında, Amsterdam sokaklarında erkekler için 45 pisuvar bulunmasına rağmen kadınlar için sadece 2 tane olduğunu söyledi. "Onların da en yakını iki kilometre uzaktaydı. Mecbur kaldım" dedi.

Amsterdam Mahkemesi'nin erkek yargıcı, tuvalet eksikliği konusundaki şikayeti haklı buldu. Ancak, "Haklısın ama pek hoş bir şey olmasa da, sen de pisuvara işeyebilirdin. Ya da gittiğin mekandan çıkmadan tuvalete girebilirdin" diyerek, Piening'in haksız olduğunu vurguladı.

Mahkeme, davanın uzaması nedeniyle Geerte Piening'e verilen 140 euroluk cezayı 90 euroya indirdi.