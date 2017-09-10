Hollanda’da altı aydır hükümet kurulamıyor

HOLLANDA’da yeni hükümetin halen kurulamaması, bazı siyasilerin ‘sürecin artık bir an evvel sonlandırılması gerektiği’ yönündeki açıklamalarına neden oldu. Yerel bir radyoda, hükümeti kurma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda Senatosu Başkanı Ankie Broekers-Knol, bu sürecin fazla uzadığını söyledi.

Durumun endişe verici olduğunu belirten Knol, “Her konuyu en ince detayına kadar görüşmenin demokrasiye zarar vereceğini düşünüyorum. Görüşmelerin sonunda 200 sayfaya yakın hükümet sözleşmesi ortaya çıkacak. Bazı konuları hükümeti kurduktan sonra görüşmeye devam edemezler miydi?” dedi.

‘ARTIK BU İŞİN TAMAMLANMASI GEREKİR’

Genel seçimlerden sonra hükümetin kurulmasının bu kadar uzayacağını hiç tahmin etmediğini aktaran Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem ise “Bence bu iş giderek sorun yaratmaya başlıyor. Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hıristiyan Birlik Partisi (CU) artık bu işi tamamlaması gerekir” dedi.

Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 milletvekili gönderen ve ikinci büyük parti aşırı sağcı Geert Wilders’in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ile koalisyon kurmak istemiyor.

Hollanda’da, 15 Mart 2017’de yapılan genel seçimlerde hiçbir parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı.