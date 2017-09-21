Hollanda sorumluluğu kabul etmedi

SAVUNMA Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hollanda devletinin verilen kararla ilgili mahkemeyle aynı fikirde olmadığını ve Hollanda taburunun söz konusu ölümlerden sorumlu tutulmasına anlam veremedikleri belirtildi. Bu kapsamda, kararla ilgili Yargıtaya başvurulduğu kaydedildi.

Lahey Temyiz Mahkemesi, Srebrenitsa’da 1995’te yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin ‘kısmen sorumlu’ olduğuna 3 ay önce hükmetmişti. Mahkeme ayrıca, kurbanların yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30’unun karşılanacağına karar vermişti.