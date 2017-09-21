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    Hollanda sorumluluğu kabul etmedi

    AA
    21.09.2017 - 11:50 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 11:51

    Hollanda, Lahey Temyiz Mahkemesi’nin Srebrenitsa’da 1995’te 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin ‘kısmen sorumlu’ olduğu kararı için temyize başvurdu.

    SAVUNMA Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hollanda devletinin verilen kararla ilgili mahkemeyle aynı fikirde olmadığını ve Hollanda taburunun söz konusu ölümlerden sorumlu tutulmasına anlam veremedikleri belirtildi. Bu kapsamda, kararla ilgili Yargıtaya başvurulduğu kaydedildi.
    Lahey Temyiz Mahkemesi, Srebrenitsa’da 1995’te yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin ‘kısmen sorumlu’ olduğuna 3 ay önce hükmetmişti. Mahkeme ayrıca, kurbanların yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30’unun karşılanacağına karar vermişti.

    Hollanda sorumluluğu kabul etmedi

    Etiketler: HOLLANDA , Srebrenitsa , Lahey , MAHKEME
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