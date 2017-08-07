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    Hollanda, kayıp Joey Hoffman için özel ekip görevlendirdi

    DHA
    07 Ağustos 2017 - 12:40Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 12:40

    Hollanda, Mersin’in Silifke İlçesi’ne bağlı Narlıkuyu’da ortadan kaybolan vatandaşı 22 yaşındaki Joey Hoffman’ı aramak için özel bir ekip görevlendirdi.

    SİGORTACI Joey Hoffman, Hollandalı arkadaşı 34 yaşındaki Björn Breukers ve Tarsuslu eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile birlikte 8 Temmuz’da Narlıkuyu’da arazi satın almak için gezerken ortadan kayboldu. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan Hollandalı Hoffman’ı jandarma ve polislerden oluşan 80 kişilik ekip aramasına rağmen yaklaşık bir aydır sonuç alınamadı. Bu arada uyuşturucu kullandıkları için gözaltına alınıp, nöbetçi mahkemece denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılan Björn Breukers ve Türk eşi Derya Ün Breukers’un arazi bakarken farklı yöne gitmiş olabileceğini ileri sürdüğü Joey Hoffman olayı Hollandalı gazeteciler tarafından da takip ediliyor.

    Hollanda, kayıp Joey Hoffman için özel ekip görevlendirdi

    Polis, jandarma ile AFAD ekipleri tarafından Narlıkuyu’nun kayalık ve ağaçlık bölgesi didik didik aranıyor. Dronelerle de havadan görüntüsü alınan bölgedeki çalışmalara Hollanda’dan da özel bir ekip görevlendirildi. Hollanda’dan gelecek özel eğitimli köpekli ekibin arama kurtarma çalışmasına katılması bekleniyor.

    Hollanda, kayıp Joey Hoffman için özel ekip görevlendirdi

    Etiketler: Joey Hoffman , Hollanda , AFAD
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