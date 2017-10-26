Hollanda hükümeti görevine başladı

VVD lideri Mark Rutte’nin belirlediği yeni kabine üyeleri, Lahey’deki Noordeinde Sarayı’nda Kral Alexander ile görüşerek yemin etti. Meclis tarihinde ilk defa bir Kral ile yapılan yemin töreni televizyon kanalları tarafından canlı yayınlandı. Bakanlar Kurulu üyelerinin sarayın bahçesinde Kral ile toplu fotoğraf çekiminin ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri düzenlenecek. Rutte’nin başbakanlık ve koalisyondaki diğer 3 partiden belirlenen isimlerin başbakan yardımcılığı yapacağı yeni hükümette toplam 15 bakan, 8 de müsteşar görev yapacak.

Dört partinin daha önce vardığı anlaşmaya göre, VVD 5 bakan ve 3 müsteşarlık, CDA 4 bakan ve 2 müsteşarlık, D66 4 bakan ve 2 müsteşarlık, CU ise 2 bakan ve 1 müsteşarlık alacak.

BAKANLAR KURULU’NDAKİ GÖREV DAĞILIMI

Buna göre VVD’den Halbe Zijlstra Dışişleri Bakanlığı, Sander Dekker Yasaları Koruma Bakanlığı, Cora van Nieuwenhuizen Altyapı ve Su İşleri Bakanlığı, Eric Wiebes Ekonomi ve İklim Bakanlığı, Bruno Bruins Tıbbi Bakım Bakanlığı, CDA’dan Ferdinand Grapperhaus Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, Wopke Hoekstra Maliye Bakanlığı, Hugo de Jonge Sağlık Refah ve Spor Bakanlığı, Ank Bijleveld Savunma Bakanlığı; D66’dan Sigrid Kaag Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı, Kajsa Ollongren İçişleri Bakanlığı, İngrid van Engelshoven Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, Wouter Koolmees Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, CU’dan ise Arie Slob İlköğretim ve Medya Bakanlığı ve Carola Schouten da Tarım, Doğa ve Gıda Bakanlığı görevini üstlenecek.

Ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hükümetsiz en uzun dönem yaşandı.