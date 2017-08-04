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    Hollanda: Bilinenden çok daha fazla sattık

    BERLİN
    04 Ağustos 2017 - 13:20Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 13:20

    Hollanda ve Belçika’dan sonra Almanya’da da zehirli böcek ilancında bulunan fipronil adlı madde içeren yumurta skandalı büyüyor. Bazı büyük süpermarketler tüm yumurtaları satıştan kaldırdı.

    HOLLANDA Tarım Bakanı Christian Meyer, Almanya’ya bilinenden çok daha fazla fipronil içeren yumurta sattıklarını açıkladı. Fipronilli yumurtalar, Almanya’da 12 eyalette tespit edildi. Süpermarketler Aldi Nord ve Süd, tüm yumurtaları satıştan çekti.
    Aldi’den yapılan açıklamada yumurtaların bir ön tedbir olarak raftan indirildiği, sağlığa herhangi bir zarar gelmesini istemedikleri belirtildi. Aldi, bundan böyle çiftliklerden, yumurtalarda fipronil bulunmadığına dair belge isteyecek. Bu nedenle tüketicilere yumurta sıkıntısı yaşanabileceği bildirildi.
    Almanya’da Yeşiller Partisi Grup Eşbaşkanı Katrin Göring Eckardt, Tarım Bakanı Christian Schmidt’i başını kuma gömmekle suçladı. Eckardt, tüketicilerin güveninin sarsıldığını belirtti.

    Hollanda: Bilinenden çok daha fazla sattıkChristian Meyer

    KAYNAK İKİ EYALET
    Bakan Schmidt ise “Alman hükümeti, yumurtalarda böcek ilacı fipronil’in tespit edilmesini ciddiye alıyor” dedi. Yapılan araştırmaların Almanya’nın daha önce varsayılandan daha fazla etkilendiğini ve 12 eyalette fipronil içeren yumurtanın görüldüğünü belirten Schmidt, bu konuda kilit rolü Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinin aldığını aktardı. Schmidt, fipronil içeren yumurtaların üretildiği veya piyasaya sürüldüğü kaynağın bu iki eyalet olduğunu, bu eyaletlerle bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

    MÜHÜRE DİKKAT EDİN
    Bakanlığın www.lebensmittelwarnung.de adlı internet sitesinde de tüketicilerin bu konudaki uyarılarla ilgili bilgi alabileceğine işaret eden Schmidt, herkesin yumurtaların üzerinde bulunan mühürden bu yumurtaların nerede üretildiğinin görebileceğini dile getirdi.

    Etiketler: Hollanda , Christian Meyer , yumurta skandalı
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