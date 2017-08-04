Hollanda: Bilinenden çok daha fazla sattık

HOLLANDA Tarım Bakanı Christian Meyer, Almanya’ya bilinenden çok daha fazla fipronil içeren yumurta sattıklarını açıkladı. Fipronilli yumurtalar, Almanya’da 12 eyalette tespit edildi. Süpermarketler Aldi Nord ve Süd, tüm yumurtaları satıştan çekti.

Aldi’den yapılan açıklamada yumurtaların bir ön tedbir olarak raftan indirildiği, sağlığa herhangi bir zarar gelmesini istemedikleri belirtildi. Aldi, bundan böyle çiftliklerden, yumurtalarda fipronil bulunmadığına dair belge isteyecek. Bu nedenle tüketicilere yumurta sıkıntısı yaşanabileceği bildirildi.

Almanya’da Yeşiller Partisi Grup Eşbaşkanı Katrin Göring Eckardt, Tarım Bakanı Christian Schmidt’i başını kuma gömmekle suçladı. Eckardt, tüketicilerin güveninin sarsıldığını belirtti.

Christian Meyer

KAYNAK İKİ EYALET

Bakan Schmidt ise “Alman hükümeti, yumurtalarda böcek ilacı fipronil’in tespit edilmesini ciddiye alıyor” dedi. Yapılan araştırmaların Almanya’nın daha önce varsayılandan daha fazla etkilendiğini ve 12 eyalette fipronil içeren yumurtanın görüldüğünü belirten Schmidt, bu konuda kilit rolü Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinin aldığını aktardı. Schmidt, fipronil içeren yumurtaların üretildiği veya piyasaya sürüldüğü kaynağın bu iki eyalet olduğunu, bu eyaletlerle bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

MÜHÜRE DİKKAT EDİN

Bakanlığın www.lebensmittelwarnung.de adlı internet sitesinde de tüketicilerin bu konudaki uyarılarla ilgili bilgi alabileceğine işaret eden Schmidt, herkesin yumurtaların üzerinde bulunan mühürden bu yumurtaların nerede üretildiğinin görebileceğini dile getirdi.