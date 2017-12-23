Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye çıkışı

Rutte, Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Hollanda ilişkilerini değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi."

'BAKANLAR SEVİYESİNDE İŞBİRLİĞİ VAR'

Hamburg'ta yapılan G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iş birliği olduğunu söyledi.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Cumhurbaşkanlığı Referandumu öncesinde Hollanda'da yaşayan Türkler ile yapmak istediği ziyarete izin vermemişti.

Dün de Almanya'dan Türkiye açıklaması gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını söylemişti.

BİR ÇIKIŞ DA BULGARİSTAN'DAN

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinde katıldığı televizyon programındaTürkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusuna değinerek, "Türkiye’nin AB’ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım" dedi.

Bulgaristan Devlet Televizyonu’nun (BNT) en çok izlenilen ve haftalık canlı yayınlanan ’Panorama’ adlı programına katılan Başbakan Boyko Borisov, Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma imzalanmasından yana olduğunu söyledi. AB’ninTürkiye ikiyüzlü davrandığını belirten Başbakan Borisov, "Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım.Ayrıca 5-6 maddeden oluşacak anlaşmaya gümrük kolaylığı noktası da dahil edilmeli" diye konuştu.

"ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR EDERİM"

Sığınmacılar konusuna da değinen Borisov,Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür ettiğinisöyledi. Program sunucusunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayır diyebilir misiniz?" sorusu üzerine Borisov, "Biz birçok şey için ona ’Hayır’ dedik, fakat bir konuda her zaman ’Evet’ dedik. Bulgaristana yönelik sığınmacı akını bıçak gibi kesildi. Sınırın korunması için Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 7 Ocak’ta Patrik ve Baş müftü Mustafa Aliş Hacı ile birlikte,İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törende, onarımı tamamlanan Demir Kilise’nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışını yapacağını söyledi. Başbakan Borisov, Türkiye’nin mali yardımıyla restore edilen Demir Kilise’nin bir şaheser olduğunu belirterek, "Boğaz’dan, nereden geçersen geç, altın haçlar her taraftan görünüyor" dedi. Başbakan Borisov, kilisenin yeniden açılmasını kastederek, "Bence bu, AB’nin en büyük komşusuyla ilişkilerin normalleşmesi için ek bir köprü olacaktır" ifadelerini kullandı.

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