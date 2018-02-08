Holdingler İzmir’de yer bakıyor

İSTANBULLU bir ailenin çocuğu olarak büyüyüp, ortaokulu Dubai-Baheyn’de okuyan Fatih Elibol, 16 yaşında Amerika’ya giderek New York Üniversitesi’nde Politik-Ekonomi okuduktan sonra Harvard Üniversitesi’nde işletme master’ı yaptı. 1996-2004 yıllarında Donald Trump’ın şirketinde satış temsilciliği yaptıktan sonra dünyanın farklı ülkelerinde gayrimenkul pazarlayan Fatih Elibol, edindiği deneyimleri kendi girişimiyle büyütmek istedi ve RealtyCo markasıyla bir gayrimenkul danışmanlık şirketi kurdu. 2017 itibarıyla portföy değeri 800 milyar Euro’ya, işlem hacmi ise 564 milyar Euro’ya ulaşan şirket kısa sürede 5 kıtada 47 ülkede faaliyet göstermeye başladı. 2017 yılında ise İngiliz Kraliyet Ailesi’nin onayıyla İngiltere’de de gayrimenkul şirketinin franchise ofislerini açan Elibol, “Bir Türk’ün kurduğu dünyada gayrimenkul pazarlama işinde markalaşmayı başaran bir iş hayal ettim. O yolda da ilerledim. En zoru İngiltere’ye girmekti, onu da başardık” dedi.

İZMİR’DEN YÖNETİYOR

Şirketini artık İzmir’den yöneten Fatih Elibol, “Son dönemde en çok İzmir ve çevresi ilgi çekiyor” diyor. Türkiye’de 5 yılda 250 ofise ulaşma hedefi olan Elibol, İstanbul ve Ankara’da merkezi olan birçok holdingin gündeminde operasyonlarını İzmir’e taşımak olduğunu söyledi. Allianz Türkiye’nin operasyon merkezini İstanbul’dan İzmir’e taşıdığını hatırlatan Elibol, “Ankara’dan 2, İstanbul’dan da 4 holding için İzmir’de yer arıyoruz. İzmir çalışanların da en çok yaşamak istediği şehir. Son dönemde çok sayıda beyaz yakalı da İstanbul’dan İzmir’e taşındı” dedi. “Yakında 6 holding İzmir’e gelecek” diyen Elibol, İzmir’deki gayrimenkul fiyatlarının ve yaşamın çok cazip olduğunu da anlattı.

Elibol, Türklerin de halen en çok Amerika’da gayrimenkul aldığını, özellikle Miami’de yaşanan kasırga sonrasında 2.5 milyon dolarlık gayrimenkullerin 600-800 bin dolara düştüğünü anlattı.

DANIŞMANLIK YASASI ÇIKMALI

RealtyCo markasıyla aralarında Starbucks, Gloria Jeans, Cafe Nero gibi zincirlerin de olduğu 160 dünya markasının Türkiye’deki gayrimenkul danışmanlığını yapan Elibol, Türkiye’de en kısa zamanda gayrimenkul danışmanlık yasasının çıkması gerektiğini de vurguladı. Elibol, yabancı yatırımcının bazı fırsatçılar tarafından istismar edildiğini belirterek, “Gayrimenkul yasası ile her şey şeffaf olacağı için kimse dolandırılamayacak ve yabancılar korkmadan gayrimenkul yatırımı yapabilecek. Bugüne kadar yabancılara gayrimen-

kul satışında çok yanlışlıklar yapıldı. Bu yasa sayesinde yabancılara satış yüzde 30 artar” dedi.