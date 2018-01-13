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    HÖH'e inceleme

    ANKARA
    13.01.2018 - 01:06 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bireysel silahlanmaya gittikleri, AK Parti’nin talimatıyla hareket ettikleri iddiası Meclis’e taşınan Halk Özel Harekâtı (HÖH) adlı dernek hakkında inceleme başlattı.

    İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, ‘Halk Özel Harekâtı Derneği’ hakkında, bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir” denildi. Ayrıca dernekten farklı olarak kayıtlarda yer almayan ve internet üzerinden yayın yapan ‘Halk Özel Hareketi Derneği’ hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

    HÖH Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın haklarında başlattığı incelemeden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Halk Özel Harekâtı (HÖH) Genel Başkanı Fatih Kaya, 29 Aralık’ta Hürriyet’te yayınlanan röportajında, bir yılda 22 ilde 7 bin üyeye ulaştıklarını söylemişti.  

    Etiketler: gazetehaberleri
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