Hodri ‘Meydan’

2019’un son çeyreğinde teslim edilmesi planlanan projede 1683 konut ve 121 ticari ünite bulunacak. Bugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yaptıklarını belirten Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, kendileri gibi Esenyurt bölgesinde tecrübeli olan Bahaş İnşaat ile ortaklık yaptıklarını söyledi. Arazi sahibi oldukları için rekabetçi bir fiyatla satışlara başladıklarını belirten Tamer Özyurt, “Projede metrekare satış fiyatları 3-4 bin lira arasında. İstanbul’da her geçen gün arsa fiyatları artıyor. Eğer arsa sahibi olsaydık biz de bu fiyata satış yapamazdık. 45 günde projemizin yüzde 20’sini sattık ve satışların da yüzde 30’unu yabancıya yaptık. Piyasada giydirilmiş fiyat üzerinden kampanya yapılıyor ama alıcı artık bilinçli. Biz gerçekçi fiyatla satışa çıkıp, şirket bünyesinde 60 aya kadar vade yapıyoruz” dedi.

KAMUYA AÇIK ALAN

Projede kamuya açık 2 meydan yer alacağını belirten Özyurt, “Arsa sorunu nedeniyle çoğu projede meydan yapılamıyor, hatta meydanlar inşaat olmaya başladı. Biz projemizde biri 7 bin metrekare, diğeri 5 bin metrekare 2 meydan yapıyoruz. Bu alanlar kamuya açık olacak ve bölgeye değer katacak” dedi. Özyurt, Esenyurt ve Bahçeşehir’in ortasında yer alan proje için 545 milyon yatırım yapacaklarını söyledi. Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır ise temeli atılarak yapımına başlanan Meydan Ardıçlı projesinin Ardıçlı Evleri’ne komşu konumda yer aldığını ve proje içinden metronun geçtiğini söyledi.