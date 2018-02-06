Hocaları için birbirleriyle yarıştılar: ‘Ha bu dersu baa verey misun?’

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hocalarını ders vermeye ikna etme yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel hale gelen ‘consent request (ders almak için onay isteği)’ yarışında öğrenciler, çok talep gören dersi alabilmek için hocalarını ikna etmeye çalıştılar. Kimi hemşeri kontenjanından yararlanmak istedi, kimi hocası için akrostiş şiir yazdı. En yaratıcı üç ‘request’in sahibine üniversitenin logolu ürünlerinin satıldığı BURC Store’dan 60 TL’lik hediye çeki verildiği yarışmanın duyurusunda, “Her üniversitede olduğu gibi Boğaziçi’nde de öğrenci sayısının artması ve kota sınırlarından dolayı herkesin istediği dersi alması bazen mümkün olmayabiliyor. Bu durumun çaresi ise her dönem olduğu gibi bu dönem de hocalara yazılan ‘consent request’lerde!” denildi. Yarışma kapsamında öğrenciler, dersini almak istedikleri hocaya taleplerini iletiyor. Hoca öğrenciyi kabul ediyor ya da reddediyor. Boğaziçililerin yaratıcılıklarını ortaya koyduğu o mesajlardan bazıları şöyle:

‘ÇALIŞKAN ÖĞRENCİ BİR TIK YAKININIZDA’

Ha bu dersu baa verey misun uşağum?

Sınıfta zeki ve çalışkan bir öğrenci, okuması zevkli paper’lar. 100’lük sınav kağıtları ve çok daha fazlası bir tık yakınınızda!

Aşk acısı da neymiş, siz hiç günlerce emek verip hazırladığınız programınıza tek uyan sectiondan reject (ret) olmadınız mı?

Ben var Türkçe iyi olmamak çok. Başka dilde şansını denemek istemek. İyi olmak Almanca. İyi olmak ders saatleri. İyi olmak consent.

9 yaşımdan beri bağlaç olan -de ve -ki’leri asla bitişik yazmıyorum. Dersi almak için yeterli kritere ve isteğe sahip olduğumu düşünüyorum.

Nolur?

Hocam selam, consent verirseniz, iklim değişikliğine beraber dur diyebiliriz. Ben varım, ya siz?

Dersinizi almayı başarabilecek miyim, diye bir arkadaşla iddiaya girdik. Lütfen beni hem dersinizi alabilme hem de beleş tatlı yeme keyfinden mahrum bırakmayın.

Hocam, soyadınız Adanalı olduğundan, Adanalı olduğunuzu varsayarsak beni de hemşeri kontenjanından derse almanızı rica ediyorum.

‘FRANSIZ KALMAMAK İÇİN’

Hocam derslerde Fransız kaldığım yerleri anlayabilmem için bu dili öğrenmem lazım. Nolur consent.

AKROSTİŞ YAZDI

Ae 112 dersine muhtacım hocam

Yalvarırım onaylayın constentimi

Lakin aramızda uçurum gibi rejectler var

İllaki bunlar gönder birgün approvala

Nolur rıza verin de alayım bu dersi

‘CONSENT VERSEN BARİ’

Bendeki bu ilgiyi keşke görebilsen/

inan verirdin consent hemen/

aradığın öğrenciyse en ilgilisinden/

o zaman kırma/

atarım consent hazırım dünden/

consent versen bari/

sent versen bari co.