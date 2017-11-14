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Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

İHA
14.11.2017 - 09:53 | Son Güncelleme:

Tokat'ta tüp deposunun yanına 14 adet kümes kuran hayvansever Abdullah Ayık'ın, hobi olarak yetiştirdiği tavuk, horoz ve kazlarının sayısı 350'yi geçti. Tokat'ta işçi olarak çalıştığı TEDAŞ'tan 19 yıl önce emekli olan evli ve 2 çocuk babası Abdullah Ayık (63) tüp bayisi olarak özel sektörde iş hayatına atıldı

Erenler Mahallesi Soğucak Bağları'nda açtığı tüp deposunun yanındaki bahçeye 14 adet kümes kuran Ayık, hobi olarak cins tavuk ve horoz çeşitlerinin yanı sıra hindi ve kaz beslemeye başladı.

Uzun yıllardır bu hobisini sürdüren Ayık, şehirden uzak dağların arasında kalan bozkır alanı yeşillendirerek birçok hayvana bakmaktan huzur duyduğunu kaydetti.

 10 TAVUKLA BAŞLADI 200'E YAKIN TAVUK BESLİYOR

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

14 kafeste yaklaşık olarak 200 adet tavuk ve horoz beslediğini ifade eden Ayık, "Yaz aylarında ayrı ayrı kümeslerde beslediğimiz tavuk ve horozlardan üretim yapıyoruz. İsteyen olursa piyasaya yumurta da satıyoruz. 10 tavuk, 2 kazla başladım, 14 cins olmak üzere 200'e yakın tavuk ile 150'ye yakın kaz var.

Hobi olarak sürdürüyorum, kalabalık bir aile olsak ticarete de dönüştürebilirdim. Şu an sadece hobi olarak stres atmak için bu işle uğraşıyorum" diye konuştu.

  "ŞEHRİN BUNALTICI HAVASINDAN KENDİMİZİ BURAYA ATIYORUZ"

Torunlarının hafta sonları bahçede eğlendiğini ifade eden Ayık, "Bu hayvanların vesilesiyle buraları yeşillendirdim. Güzel bir hobi bahçesi yaptım.  Çok güzel bir mekan oldu, gelen eş dost bahçede misafir ediyoruz.

Benim gibi emekli arkadaşların boş durmamaları için 300-500 metrekare de olabilir bahçede tavuk besleyebilirler.

Şehrin bunaltıcı havasından kendimizi buraya atıyoruz. Gayet güzel bir yaşantımız oluyor" dedi.

  Ayrıca tavuk ve yumurta zamlarının kendisini etkilemediğini ifade eden Ayık, uzun yıllardır hazır tavuk tüketmediklerini belirterek, "Organik olarak besleyip, tüketiyoruz. Dışarıdan yumurta, tavuk almıyoruz. Organik olarak beslediğimiz tavukların yumurtasını tüketiyoruz, kesip yiyoruz" ifadelerini kullandı.

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