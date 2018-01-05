Suriye'deki Rus üssü “Peygamber çiçeği” ile vuruldu

Hmeymim’de bombaların düştüğü noktaları inceleyen askeri uzmanlar, “Hmeymim askeri üssüne yeni yıl akşamı düzenlenen saldırı 82 mm otomatik havan topu Vasilyok-2B9 (Peygamber çiçeği) ile yapıldığı şüphe götürmüyor. Dakikada 120 adet 82 milimetre çapında top mermisi atan bu sistemin toplam ağırlığı sadece 630 kilogram. Silah kolaylıklı pikap tipi dört çeker aracın arkasına yerleştirilebiliyor. Kullanılan silah tespit edildikten sonra saldırının toplam 5 dakikada gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Bu kısa süre zarfında en azından 400 civarında top mermisinin atıldığı kesin” dendi.

"SALDIRI DOĞRU AMA ZARAR GÖRMEDİK"

Bu arada Rusya’da Hmeymim üssündeki hasar tartışması devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığının “Saldırı doğru, ancak hiçbir uçağımız zarar görmedi” resmi açıklaması ardından haberi ilk duyuran Kommersant gazetesini haklı çıkartacak yeni kanıtlar ortaya çıktı.

Suriye’deki Rus üssünde görev yapan savaş muhabiri Roman Saponkov, saldırıdan hemen sonra çektiği fotoğrafları “VKontakte” sosyal ağında yayınladı. Rusya’daki yayın organlarının kabul etmediği fotoğraflarda bir uçağın tamir edilmesi mümkün olmayan paramparça kanadı görünüyor. Hyemmi üssünde çekildiği iddia edilen fotoğrafların altına not da düşen Saponkov, “Üstteki uçaklar yine de zarar gördü. Benim sayımıma göre altı SU-24 bombardıman uçağı, bir SU-35 avcı uçağı, bir AN-72 nakliye uçağı, bir AN-30 gözlem uçağı ve bir Mİ-8 helikopter isabet aldı. Teknisyenler uçakları gözden geçirdikten sonra iki SU-24 bombardıman uçağıyla SU-35 avcı uçağı yeniden uçabilecek hale getirildi” dedi.