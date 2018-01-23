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    Hizmetliye, 5 kız öğrenciye tacizden 50 yıl hapis cezası

    Ramazan ÇETİN (DHA)
    23.01.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Denizli'de, hizmetli olarak görev yaptığı ortaokuldaki 10- 13 yaşlarındaki 5 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Tuğrul E. (33), toplam 50 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

    Topraklık Mahallesi'ndeki Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu'nda eğitim gören, 10- 13 yaşlarındaki 5 kız öğrenci, okulda hizmetli olarak görev yapan Tuğrul E.'nin elle cinsel tacizde bulunup, kendilerini öpmeye çalıştığını ileri sürerek, yaşadıklarını rehber öğretmenlerine anlattı. Öğrencilerin anlattıkları karşısında şoke olan rehber öğretmen, durumu önce okul yönetimine ardından da Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü de taciz iddialarını savcılığa taşıdı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 2015 yılının Aralık ayıyla 2016'nın Nisan ayı arasında gerçekleştirildiği ileri sürülen tacizlerle ilgili hizmetli Tuğrul E., polis tarafından gözaltına alındı.

    Soruşturma kapsamında, pedagog eşliğinde, kız öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Öğrenciler, ifadelerinde, Tuğrul E.'nin güvenlik kamerası olmayan konferans salonuna kendilerini çağırıp, tacizde bulunduğunu, hizmetli odasında ve sınıfta temizlik yaparken, öpmeye çalıştığını ve elle cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tuğrul E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Tuğrul E. hakkında, her bir kız öğrenci için 8'er yıl olmak üzere 'cinsel taciz' suçundan toplam 40 yıl hapis cezası istemiyle Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tuğrul E., mahkemedeki savunmasında, öğrencilerin kendisinden ders notlarının yükseltilmesini ve devamsızlık kayıtlarının silinmesini istediğini, bunu kabul etmediği için iftira attıklarını öne sürerek, tahliyesi istedi; ancak yapılan araştırmada, öğrencilerin ders notlarının yüksek olduğu ve devamsızlıklarının da bulunmadığı ortaya çıktı.

    Yaklaşık 20 ay süren davanın geçen ay görülen 12'nci duruşmasında mahkeme heyeti, kararını verdi. Suçun hizmetli olarak görev yaptığı sırada işlenmiş olması nedeniyle cezayı her bir mağdur öğrenci için 2'şer yıl artıran heyet, Tuğrul E.'ye temyiz yolu açık olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi. Tuğrul E.'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

    Etiketler: son dakika
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