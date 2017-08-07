Oyuncu, yaklaşık 1 saat kaldığı mekandan ayrılırken valelerle tartıştı. Bayraktar, para isteyen valelere “Hizmet mi ettiniz ki para istiyorsunuz? Dubaları ben çektim, arabamı ben park ettim. Ne parası? Hizmet etseydiniz verirdim arkadaşlar” diyerek çıkıştı.





Tartışma uzayınca görevlilerden biri valelere “Bu arabayı bir daha buraya almayın” talimatını verdi. Bu sözler üzerine daha da sinirlenen Ufuk Bayraktar, “Ben yine geleceğim, adamsanız bu arabayı almazsınız!” diyerek tepki gösterdi.

Ardından bir kez daha açıklama yaptı: “Hizmet ederiz diyorsanız iş başka. O zaman para almayı hak edersiniz, ben de seve seve veririm.”



