Hızlı ve acısız

Günlük yaşamın kalabalık ajandasına bir ağda randevusu sıkıştırmak, açıkçası zor geliyor. İki randevu arasında uzaması beklenen küçük tüylerin kısıtladığı özgürlük de cabası. Tüy dökücü kremleri ise kokusundan ve kimyasal içeriklerinden dolayı tercih etmeyenlerin sayısı fazla...
Tıraş bıçağı bu gibi sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Ama onunla ilgili de akılda onlarca soru işareti var. Jilet tüyleri kalınlaştırır mı? Geleneksel yöntemler kadar pürüzsüz bir sonuç yaratır mı? Buyurun yanıtlara, doğru sanılan yanlışlara:
- Tıraş olmak tüylerin daha kalın, sert ve hızlı uzamasına neden olur: Hayır! Tüylerin uzama şekli genetik yapıya ve hormonlara bağlıdır.
- Tıraş olmak cildin kurumasına yol açar: Aksine, bu işlem cildin üst kısmındaki ölü deriyi uzaklaştırarak cildinin pürüzsüz ve daha güzel görünmesine yardımcı olur. Fakat istenen sonuca ulaşmak için tıraş jeli ve nemlendirici losyon kullanmak da gerekiyor.
- Tıraş bıçağını cilde bastırmak daha etkili bir tıraş sağlar: Bu da doğru değil, kendinizi hırpalamayın, kazalara davetiye çıkarmayın! Tıraş bıçağına fazla baskı yapmak kesiklere yol açar. Bıçakları düz bir şekilde tutarsanız, hafif bir dokunuş size yeter.
- Acele bir durum varsa susuz da tıraş olunur: Sakın! Su ve tıraş jeli rahat bir tıraş için olmazsa olmazdır, aksi halde tahriş görülebilir.
DOĞRU UYGULAMA TÜYOLARI
- Daha kolay kesilmeleri için tüyleri iki-üç dakika boyunca ılık suyla ıslatın.
- Hafif bir dokunuşla tıraş olun. Kolay manevra için ergonomik saplı bir ürün kullanın.
- Bacaklarınızdaki tüyleri çıkışın tersi yönünde tıraş edin.
- Cildi gerekenden uzun süre sıcak suda tutmayın. Bu durum cildinizin buruşmasına ve kabarmasına neden olurken, yakın bir tıraşı zor hale getirir.
- Tıraş bıçağını havlu ya da peçete ile silmeyin, tıraş bıçağına zarar verebilir.
- Tıraş bıçağınızı tezgah üzerinde yüzüstü bırakmayın. Bu durum bıçakların körleşmesine, bakteri oluşmasına yol açabilir.
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