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    Hizbullah lideri: ABD DEAŞ'ı koruyor

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ABD Hava Kuvvetleri'nin terör örgütü DEAŞ militanlarını Suriye ordusu ve müttefiklerinden koruduğunu söyledi.

    Nasrallah, ABD'nin Suriye ordusu ve müttefiklerinin ilerleyişini engelleyerek terör örgütü DEAŞ'ın çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, "ABD, Suriye'nin farklı bölgelerinde DEAŞ'ı koruyor ve savaş uçaklarını kullanarak Suriye ordusunun teröristlerin sonunu getirmesini engelliyor" dedi.

    Hizbullah'a yakın Al Manar kanalına konuşan Nasrallah, Suriye ordusu ve müttefiklerinin ülkeyi teröristlerden temizlemesi gerektiğini aksi takdirde militanların saldırılarına devam edeceğini belirtti.

    ​Nasrallah'ın bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hizbullah'ı desteklediği için İran'a yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını söylemesinden sonra geldi.

    Etiketler: lübnan , hizbullah , hasan nasrallah
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