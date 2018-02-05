◊ Sizi ilk olarak “Survivor”la tanıdık. Sonrasında rol aldığınız ilk dizi “Alemin Kralı”nda izledik, sevdik. Aslında farklı alanda eğitim almışsınız ama oyunculuk yapıyorsunuz. Hikayenizi sizden dinleyelim mi?

- Oyunculuk yapmak yıllardır hayalimdi, çok istiyordum. Sonra çok sevdiğim bir abim bana “Survivor”ı denemem konusunda fikir ve cesaret verdi, ben de şansımı denemek için elemelere katıldım. Başta seçilmemiştim ama bir yarışmacı rahatsızlanınca bana haber geldi. Gece 01.30’da uçakta buldum kendimi. Sonrasında birçok kişinin sevgisini kazandım, bu da beni çok mutlu etti. Oyunculuk serüveni bu adımla başlamış oldu.



◊ Motor sporları daha çok ilginizi çekiyormuş diye duydum, öyle mi?

- Motor sporları ilgimi çok çekiyor, çünkü hızı seviyorum. Küçüklüğümden beri durum böyle. Yarışlara olan ilgimi ve sevgimi size tarif edemem.



◊ Oyunculuk dışında hâlâ motor sporlarıyla da ilgileniyor musunuz peki?

- Şu anda ilgilenemiyorum. Çünkü oyunculuk ve televizyon sektöründe ilerlemek, hedeflerime ulaşabilmek için dikkatli olmak zorundayım.



YAKINLARIM İYİ BİLİR BEN ÖĞRENMEYE AÇIM

◊ Sizin için hırslı ve çalışkan diyebilir miyiz?

- Bunu herkes söylüyor; yani hırslı olduğumu... Yakınlarım iyi bilir, ben öğrenmeye açım. Gerek kamera önü gerekse kamera arkası olsun, tüm detayları öğrenmek için çaba sarf ederim. Oyunculuk eğitimi de aldım tabii ki... 4 yıl Kraft Oyunculuk Atölyesi’nde Çağ Çalışkan ile çalıştım. İpek Bilgin’in workshop’ları olsun, Meltem Cumbul’un workshop’ları olsun... Ayrıca yurtdışından gelen ve oyunculuk metotları eğitimi veren birçok hocanın workshop’larına katıldım. Yeni bir şeyler öğrenip kendimi geliştirmek adına çok emek verdim gerçekten... Buna devam etmek de zorundayım. Çünkü bu öyle bir iş ki öğrenmenin ve kendini geliştirmenin sonu yok.



◊ Yakışıklı olmak, bu işte avantaj mı yoksa dezavantaj mı?

- Yakışıklı olmak iyi mi kötü mü çok bilmiyorum ama işin en iyisini yapmaya çalışmak ve sonunda bunu başarabilmek, fiziki özelliklerin çok daha üstünde bir haz... O yüzden en önemlisi işimizi doğru ve güzel yapmamız...



◊ “Kızlarım İçin” dizisinde canlandırdığınız Egemen, bugüne kadar üstlendiğiniz karakterlerden çok daha farklı. Neler hissediyorsunuz?

- Egemen sıcak kanlı, naif, aynı zamanda hayatı ciddiye almayan, canı o an ne isterse onu yapan, en azından yapmaya çalışan bir karakter. Ve ben bu karakteri oynadığım için çok mutluyum. Çünkü böyle bir adam, ölümcül bir hastalığa yakalanıyor. İşte bu noktada elimden gelenin en iyisini yaparak insanlara Egemen’in neler yaşadığını en iyi şekilde göstermem gerekiyor.



YAŞADIĞIM MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ

◊ Sosyal medyada ciddi bir hayran kitleniz var, peki siz kendinizi beğeniyor musunuz?

- Sosyal medyada çok sevenimiz, takipçimiz, destekçimiz var, bu beni çok mutlu ediyor. Kimisi yarışmada görüp sevmiş, kimi yer aldığım projeler sayesinde adımı duymuş. Bu sevgi, bu mutluluk tarif edilemez. O yüzden, sizin aracılığınızla hepsine bir kez dana teşekkür ediyorum.



◊ Son olarak buradan “Kızlarım İçin” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- “Kızlarım İçin” seyircisine ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumları bizi mutlu ediyor, motive ediyor. Bizi izlemeye devam etsinler.