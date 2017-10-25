HIV, 10 yılda 4 kat arttı

DÜNYADA AZALIYOR

Başkent Üniversitesi’nin, Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) ve Gilead Sciences desteğiyle, 21 bin 347 kişiyle yapılan araştırma yaklaşık 40 yıldır dünya ve Türkiye’nin konuştuğu HIV(+)’den hâlâ haberimiz olmadığını gösterdi. Prof. Dr. Simten Malhan’ın verdiği bilgiye göre, araştırmaya katılanların yüzde 46’sı yüksek öğretim, yüzde 40’ı orta ve lise eğitimli, yüzde 18’i ise ilköğretim mezunu. Ancak katılımcıların sadece yüzde 22.7’si hastalıkla ilgili iyi düzeyde bilgisi olduğunu belirtirken, yüzde 77.3’ü “Herhangi bir bilgim yok” dedi.

Prof. Dr. Serhat Ünal, son 10 yılda hastalığın en çok arttığı ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Okullarda verilecek korunma eğitimi, farkındalık ve tedavinin hastalığın kontrolünde en önemli adımlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünal, “HIV bütün dünyada azalıyor. Tek istisnası Türkiye’nin oturduğu çanak. Kuzeyimizde Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya, batımızda Doğu Avrupa, güneyimizde Arap ülkelerinde artış yüzde 200 dolayında. Hem bu çanağın hem de dünyanın en çok HIV pozitif artışı yaşanan ülkesi ise Türkiye. Halen 14 bin 695 HIV(+)’limiz var” dedi. Türkiye’deki hastaların, yüzde 22’si kadın, yüzde 78’i erkek. Yine vakaların yüzde 49’u 25-49 yaş aralığında. Toplam vakaların yüzde 15’i yani 2 bin 220’si ise diğer ülkelerin vatandaşları. 2028 yılında Türkiye’deki HIV(+)’li sayısının 39 bini aşacağı tahmin ediliyor.

NASIL BULAŞTIĞI DA BİLİNMİYOR

Katılımcıların yüzde 52’sinin kadın, yüzde 48’inin erkek olduğu araştırmada, ortalama yaş 32,9 idi. Yüzde 25,7’si kan yolu, yüzde 22,5’i korunmasız cinsel ilişki ile bulaşabileceğini bilmiyor. Yüzde 34,8’si el sıkışma/sarılma ve yüzde 59,1’i öpüşme ile bulaşabileceğini düşünüyor. Yüzde 75’i tedavi altındaki hastaların normal bir yaşam sürdürebileceğinden habersiz. Ayrıca katılımcıların yarısı HIV testi yaptırırken kimliklerini ibraz etmeleri gerektiğini sanıyor.