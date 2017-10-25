Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>HIV, 10 yılda 4 kat arttı

    HIV, 10 yılda 4 kat arttı

    Mesude ERŞAN
    25.10.2017 - 21:54 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre HIV pozitif hastalarının sayısı 10 yılda yüzde 465 arttı. Ancak 21 bin 347 kişiyle yapılan bir araştırma katılımcıların yüzde 77.3’ünün HIV hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını ortaya koydu.

    DÜNYADA AZALIYOR

    Başkent Üniversitesi’nin, Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) ve Gilead Sciences desteğiyle, 21 bin 347 kişiyle yapılan araştırma yaklaşık 40 yıldır dünya ve Türkiye’nin konuştuğu HIV(+)’den hâlâ haberimiz olmadığını gösterdi. Prof. Dr. Simten Malhan’ın verdiği bilgiye göre, araştırmaya katılanların yüzde 46’sı yüksek öğretim, yüzde 40’ı orta ve lise eğitimli, yüzde 18’i ise ilköğretim mezunu. Ancak katılımcıların sadece yüzde 22.7’si hastalıkla ilgili iyi düzeyde bilgisi olduğunu belirtirken, yüzde 77.3’ü “Herhangi bir bilgim yok” dedi.

    Prof. Dr. Serhat Ünal, son 10 yılda hastalığın en çok arttığı ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Okullarda verilecek korunma eğitimi, farkındalık ve tedavinin hastalığın kontrolünde en önemli adımlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünal, “HIV bütün dünyada azalıyor. Tek istisnası Türkiye’nin oturduğu çanak. Kuzeyimizde Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya, batımızda Doğu Avrupa, güneyimizde Arap ülkelerinde artış yüzde 200 dolayında. Hem bu çanağın hem de dünyanın en çok HIV pozitif artışı yaşanan ülkesi ise Türkiye. Halen 14 bin 695 HIV(+)’limiz var” dedi. Türkiye’deki hastaların, yüzde 22’si kadın, yüzde 78’i erkek. Yine vakaların yüzde 49’u 25-49 yaş aralığında. Toplam vakaların yüzde 15’i yani 2 bin 220’si ise diğer ülkelerin vatandaşları. 2028 yılında Türkiye’deki HIV(+)’li sayısının 39 bini aşacağı tahmin ediliyor. 

    NASIL BULAŞTIĞI DA BİLİNMİYOR

    Katılımcıların yüzde 52’sinin kadın, yüzde 48’inin erkek olduğu araştırmada, ortalama yaş 32,9 idi. Yüzde 25,7’si kan yolu, yüzde 22,5’i korunmasız cinsel ilişki ile bulaşabileceğini bilmiyor. Yüzde 34,8’si el sıkışma/sarılma ve yüzde 59,1’i öpüşme ile bulaşabileceğini düşünüyor. Yüzde 75’i tedavi altındaki hastaların normal bir yaşam sürdürebileceğinden habersiz. Ayrıca katılımcıların yarısı HIV testi yaptırırken kimliklerini ibraz etmeleri gerektiğini sanıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , Sağlık Bakanlığı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri