Hitler çanına bilirkişi raporu karar verecek

ÜZERİNDE “Her şey anavatan için Adolf Hitler” yazısı ve gamalı haç işaretinin bulunduğu çanın sökülmesi istenmişti. Kilisenin korosunda yıllarca müzik yapan emekli bir öğretmenin tartışmaya açtığı çan ile ilgili konu şimdi bilirkişinin masasında. Kilise cemaati aldığı kararla konunun bilirkişi tarafından incelenmesi ve böylece karara bağlanması istendi. Çanın kaldırılıp kaldırılmayacağı bilirkişinin hazırlayacağı rapora bağlı. Tartışma, çanın nazi propagandası aracı olduğunu ve yasalara aykırı olarak tutulduğunu savunup sökülmesini isteyenler ile çanın tarihi eser olduğunu ve sökülmesinin yasalara aykırı olduğunu savunanlar arasında yürüyor.

St. Jakobus Kilisesi'ndeki çan 1934 yılından beri kullanılıyor. 82 yıldır her 15 dakikada bir ve cenaze, düğün ile vaftiz törenlerinde çalan çanın tartışma konusu yapılmasına beldenin belediye başkanı da anlam veremiyor. Belediye Başkanı Ronald Becker “Böylesi büyük bir kavganın çıkacağı hiç aklıma gelmezdi” dedi.