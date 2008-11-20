Hissi takımdan milli takım olur mu

Bu Milli Takım'ın futbolu bilen ya da bilmeyen ama öyle ya da böyle takip eden, futbolla yaşayan insanların çoğunluğunun onayladığı bir takım olduğunu hangimiz iddia edebiliriz ki?

Herşeyden önce bu takımın sistemine kim bir ad koyabilir? Hangi babayiğit herhangi bir milli maçtan önce çıkıp da “Bugün takımımız şu düzenle oynar ve şu varyasyonları yapabilir” gibi bir öngörüde bulunabilir. Hangi maça kafamız rahat başlayıp, gidişata göre fikir yürütebiliyoruz ki.

Bu durum heyecanlı olabilir ama kesinlikle akılcı ve sağlıklı değil. Aurellio'nun kişisel becerisi ve Tuncay'ın fırsatçılığı olmasa bu maç ne olurdu merak ediyorum.

Gülşah Erkaya yazıyor

Bir milli takım düşünün ki oyuncu seçiminde teknik direktörün duyguları, kişisel sevgileri ve kızgınlıkları baş rolü oynasın. Tüm ülkenin arkasında duracağı formda oyuncular 'espiri yaptı, hapşırdı ya da kaşının üstünde gözü vardı' gibi sebeplerle takıma alınmasın. Ama, öte yandan Kazım gibi kendi takımının taraftarının bile “milli takımda oynamaz” dediği bir futbolcu banko oynasın.

Kazım yetenekli olabilir ama ister şanssız deyin isterse de formsuz bir döneminde. O'nu bu haliyle sahaya sürüp bir de “hadi koçum” diye gazladığınızda ortaya bu maçtaki manzara çıkar. Adam aldığı her topla kahraman olma çabasına girer ve takımı bir kişi bazı pozisyonlarda da birkaç kişi eksik bırakır.

TEK ŞANSIMIZ ŞANS..

Terim artık titreyerek ya da titremeyerek kendisine gelmeli. Bu bir hazırlık maçıydı. Deneme maçıydı. Peki biz ne denedik? Kazım'ın formsuzluk durumunu mu, yoksa seyircilerin sinirini mi? Mart sonu ve nisan başı iki İspanya maçını peş peşe oynayacağız. İspanya grup liderimiz. Üstelik bizim aksimize kendi sistemi ve hatta ekolü olan bir takım ve ülke. Ben bu oyunumuzla tüm sakatlarımız iyileşse bile iki İspanya maçında da işimizin çok zor olduğunu düşünüyorum. Hele de Kazım'ı 86 dakika sahada tutan, O'nun yerine birilerini denemeyi düşünmeyen bir İNAT SİSTEMİ ile çok ama çok zorlanacağımıza inanıyorum. Umarım ben yanılıyorumdur. Ve yine umarım 2010'a giden yolda şans hep şimdiye kadar olduğu gibi hep Terim'in ve tabi ki bizim yanımızda olur. Tek şansımız şans çünkü...