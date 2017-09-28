Hisselerini yardım için satacak

Mark Zuckerberg geçen hafta Cuma günü yaptığı bir açıklamada, önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde 35-75 milyon adet Facebook hissesini satacağını açıkladı. Satışa çıkartacağı hisselerin toplam değerinin 12,7 milyar dolar olduğunu belirten Zuckerberg, satıştan elde edilecek tüm geliri eşiyle kurdukları yardım vakfı Chan Zuckerberg İnisiyatifi’ne bağışlayacağını belirtti.

Facebook üzerinden açıklama yapan Zuckerberg, 1,5 yıl içerisinde Facebook’un çok iyi performans gösterdiğini vurguladı. Ayrıca eşi Priscilla Chan ile birlikte dünyadaki sorunların üstesinden gelmek için büyük bir sorumluluk hissettiğini ve bunun için Facebook hisselerini elden çıkartacağının da altını çizdi.

Hisse satışından elde edilecek gelir ile eğitim, bilim ve bir çok farklı alanda çalışmalara maddi kaynak sağlayacak. Zuckerberg’in kendi hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları incelediğimiz zaman Facebook’un sadece bir şirket olmaktan ziyade, sosyal bir görevi gerçekleştirmek için kurulduğunu sık sık hatırlatıyor.

Dünyanın en büyük sosyal ağının CEO’su, 12,7 milyar dolarlık hissesini satsa bile kendi kurduğu şirketin en büyük hissedarı olmaya devam edecek.