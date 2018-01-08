Hisleri iletebilen ilk taşınabilir biyonik el geliştirildi

Biyonik elin takıldığı kişi, yaklaşık 25 yıl önce elini kaybeden Almerina Mascarello oldu. Mascarello "Neredeyse elim geri gelmiş gibi oldu" dedi.

Aynı ekip 2014'te de hisleri iletebilen ilk biyonik eli geliştirmişti. Ancak bu elin bağlı bulunduğu bilgisayar çok büyük olduğu için yalnızca laboratuvarda kullanılabiliyordu.

Bilim insanları elin çalışması için gereken bilgisayarı bir sırt çantasına sığdırmayı başararak biyonik eli ilk defa taşınabilir hale getirdi.

Biyonik eli geliştirenler arasında İtalya, İsviçre ve Almanya'dan mühendisler, sinirbilimciler, cerrahlar ile elektronik ve robot uzmanları bulunuyor.





Nasıl çalışıyor?

Protez elin üzerinde dokunduğu maddenin yumuşak mı sert mi olduğunu algılamasını sağlayan alıcılar bulunuyor.

Protez, bu alıcılardan gelen mesajları sırt çantasındaki bir bilgisayara aktardıktan sonra bilgisayar da mesajları beynin algılayabileceği sinir sinyallerine çeviriyor.

Bu sinyaller Mascarello'nun kolundaki sinirlere bağlanan elektrotlar tarafından beyne iletiliyor.

Yapılan testlerde gözü bağlanan Mascarello, dokunduğu nesnelerin sert mi yumuşak mı olduğunu algılamayı başardı.

'Anında hissediyorsunuz'

BBC'ye konuşan Mascarello, "Anında hissediyorsunuz, tıpkı elinizmiş gibi" dedi ve ekledi:

"Eskiden zor olan kıyafet veya ayakkabı giymek gibi sıradan fakat önemli işleri sonunda yapabilmeye başladığınızda tamamlandığınızı hissediyorsunuz."

Bu protez, makinalarla insan bedeni arasındaki arayüz olan nöroprotezlerin gelişiminde önemli bir aşama.

BBC'ye konuşan nöromühendis Prof. Silvestro Micea ise "Bir defa robot protezi beyninizle kontrol etmeyi başardıktan sonra bir eldeki beş parmakla yapabileceğinizden daha karmaşık şeyler başarabilen protezleri yapmayı hayal etmeye başlarsınız" diye konuştu.

Araştırmacılar deneylere katılan Almerina Mascarello ve diğer insanları takdir ettiklerini açıkladı.

Mascarello biyonik elini altı ay kullandıktan sonra prototip aşamasında olan el, geliştirilmek üzere kendisinden alındı.

Eli geliştiren ekip, sırt çantasında bulunan teknolojiyi daha da küçültmeyi ve sonunda piyasaya sürülebilecek bir biyonik el yaratmayı planladıklarını söyledi.