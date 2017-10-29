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Hisarcıklıoğlu yeniden EUROCHAMBRES başkan vekili

Hürriyet Haber
29.10.2017 - 12:43 | Son Güncelleme:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Vekilliği görevini 2018-2019 döneminde de sürdürecek.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu beraberinde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ile EUROCHAMBRES'ın Brüksel'de gerçekleştirilen Genel Kurulu'na katıldı. 

Genel Kurul'da, EUROCHAMBRES Başkanlığı'na Avusturya Federal Ekonomi Odası Başkanı Christoph Leitl, Başkan Vekilliği'ne TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa Odalar Birliği Başkanı Pierre Goguet, Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği adına Wolfgang Grenke, Polonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Marek Kloczko getirildi. Başkan yardımcıları da Yunanistan Odalar Birliği Başkanı Constantine Michalos, İsveç Ticaret ve Sanayi Odası Üst Yöneticisi Stephen Müchler ve İrlanda Odalar Birliği Üst Yöneticisi Ian Talbot oldu. 

Bütçe Komitesi üyelerinin de belirlendiği Genel Kurul'da, EUROCHAMBRES Bütçe Komitesi'ne TOBB’u temsilen TOBB Avrupa Birliği Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu seçildi. 

TOBB heyeti, toplantı sonrası Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'yı ziyaret ederek, TürkiyeAB ilişkilerinin güncel durumuna ilişkin bilgi aldı. 

Etiketler: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
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