MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Hırsızlık yapan modeli 'yetenekli' diye saldı!

    Hırsızlık yapan modeli 'yetenekli' diye saldı!

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 13:32Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 13:32

    Bir mağazadan değerli tasarım ürünleri çalarken yakalanan Polonyalı model Natalia Sikorska, ‘kayda değer yetenekleri’ olduğunu söyleyen hâkim tarafından salıverildi.

    İngiltere’ye yeni taşınan Polonyalı model Natalia Sikorska, ünlü tasarım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin Londra şubesinden bin sterlin değerindeki (yaklaşık 4 bin 650 TL) ürünleri çalarken yakalandı.

    Polonyalı modelin almaya teşebbüs ettiği ürünlerin arasında tasarımcıların elinden çıkma ceket, bir çift ayakkabı, çanta ve gümüş bir bıçak vardı.

    Mağazadan ayrılmaya çalıştığı sırada polisler tarafından durdurularak yakalanan Sikorska, hırsızlık yapmaya teşebbüs ettiğini itiraf etti.

    Hırsızlık yapan modeli yetenekli diye saldı

    İtirafta bulunan Sikorska, hakkında karar veren Westminster Hakimi Grant McCrostie Polonyalı modelin 12 ay boyunca suça karışmaması koşuluyla salıverilmesine karar verdi.

    Sikorska 12 ay boyunca herhangi bir suça karışmazsa herhangi bir cezalandırmayla karşılaşmayacak.

    Hakim McCrostie, ‘Geleceğini bu haraketlerle tehlikeye attın. Zeki ve kayda değer yeteneklere sahip olduğu çok açık ortada olan bir kadınsın. İlk fırsatta suçunu itiraf ettiğin ve potansiyel olarak parlak bir geleceğin olduğu için bu  olayı olması gerekenden daha yumuşak bir şekilde ele alacağız.’ dedi.

    Hırsızlık yapan modeli yetenekli diye saldı

    Etiketler: polonya , model , polonyalı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri