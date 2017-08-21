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    Hırsızlık çetesini ilginç "saç tıraşları" çökertti

    DHA
    21 Ağustos 2017 - 19:31Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 20:10

    KAYSERİ’de 8 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, güvenlik kamerasında yansıyan dikkat çekici saç stillerinden tespit edilerek yakalanıp gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda ev ve işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, bir evden çalınan kredi kartıyla ilgili bankaların güvenlik kameralarını inceledi. Dikkat çeken saç tıraşından yola çıkılarak hırsızlık kaydı olan ve son dönemde çok para harcadığı bilgisine ulaşılan Sezgin A.’ya (20) ulaşıldı.

    Hırsızlık çetesini ilginç saç tıraşları çökertti

    Sorgusu yapılan Sezgin A’nın üzerinden 10 Ağustos’ta hırsızlık yaptığı araçtan çaldığı kimlik çıktı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sezgin A.’nın suç ortağı Ümit T. (26) ve Mustafa K.’yı da (26) yakalayarak, gözaltına aldı. Altınoluk, Anbar, Eski Sanayÿve ÿHürriyet Mahallesinde hafif ticari araç, sigara , para, ziynet, altın, elektronik eşya, gıda ÿürünleri, bilgisayar çalınmasıyla ilgili 8 olay aydınlatıldı.

    Hırsızlık çetesini ilginç saç tıraşları çökertti

    3 şüphelinin işyerlerinde yaptıkları hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlıların toplam 12 bin  200 TL para, 21 bin TLÿtutarında ziynet eşyası, 5 bin TL’lik sığara, 2 bin TL değerinde gıda maddesi, elektronik eşyalar ve bir hafif ticari araç çaldıkları belirlendi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklandı.

     

     

    Etiketler: kayseri , hırsız , saç tıraşı
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