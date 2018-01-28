Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Hırsızların gözü bitcoin'de: Bu kez Bitcoin sunucularını çaldılar!

Hırsızların gözü bitcoin'de: Bu kez Bitcoin sunucularını çaldılar!

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 10:22 | Son Güncelleme:

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 2 hırsız, pazar gecesi Ada caddesinde 3 kez girdikleri işyerinden 2 özel donanımlı bilgisayarın da olduğu çok sayıda elektronik cihazı çaldı.

İşyeri sahibi Yunus Emre Asan, güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlığı polise bildirdi. Hırsızların 450 bin lira değerindeki elektronik eşyalar arasında, sanal parabitcoin’ sunucusu (server) olarak kullanılan 40 bin dolarlık 2 bilgisayarı da çaldıkları ortaya çıktı.

Hırsızların gözü bitcoinde: Bu kez Bitcoin sunucularını çaldılar

Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Sakarya Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı 33 yaşındaki R.A. ile 28 yaşındaki V.A.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırma sonrasında şüphelilerin, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde oldukları belirlendi. Polis, hırsızlıktan 4 gün sonra düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Hırsızlıktan çok sayıda kayıtları olan R.A. ve V.A. Sakarya’ya getirildi.

Etiketler: bitcoin ne kadar , bitcoin nedir , bitcoin mining , bitcoin madenciliği
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri